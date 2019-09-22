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Meteorolojiden son dakika uyarısı! 4 ilde sağanak bekleniyor

Doğu Anadolu Bölgesi'nde Erzurum, Erzincan, Kars ve Ardahan'da sağanak ve gök gürültülü sağanak etkili olacak.

Meteorolojiden son dakika uyarısı! 4 ilde sağanak bekleniyor

Doğu Anadolu Bölgesi'ndeki 4 ilde gök gürültülü sağanak beklendiği bildirildi.

Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, havanın parçalı ve az bulutlu olması beklenen bölgede Erzurum, Kars, Ardahan, ve Erzincan'da öğleden sonra aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak etkili olacak.

Sıcaklıkların mevsim normallerinde 4 ila 6 derece altında seyrettiği bölgede, gece en düşük hava sıcaklıkları Erzurum ve Kars'ta 0, Ardahan'da 2, Ağrı ve Erzincan'da 4 ve Iğdır'da 11 derece ölçüldü.

Gün içinde en yüksek sıcaklıkların da Iğdır'da 24, Erzincan'da 23, Ağrı'da 22, Erzurum'da 18, Kars'ta 17 ve Ardahan'da 13 derece olması öngörülüyor.

Bölgede rüzgarın ise kuzey ve kuzeybatı yönlerinden hafif, zaman zaman orta kuvvette esmesi bekleniyor.


Kaynak: AA
Etiketler; #erzurum #Erzincan #kars #ardahan
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