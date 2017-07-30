Meteoroloji Genel Müdürlüğü hava sıcaklığının artacağını ve mevsim normallerinin üzerinde seyredeceğinin tahmin edildiğini açıkladı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından hava sıcaklığının artacağına yönelik açıklama yapıldı.



Açıklamada şunlar belirtildi:



Ülkemizde halen mevsim normalleri civarında seyreden hava sıcaklıklarının yarından (31. 07. 2017 Pazartesi) itibaren yurdumuzun Doğu ve güneydoğu bölgelerinden başlayarak ve zaman'la iç ve batı bölgelerimizi de etkisi altına alarak artacağı tahmin ediliyor.



Hava sıcaklıklarının yurdumuzun iç ve doğu bölgelerinde mevsim normallerinin 5-9 kıyı kesimler ile batı bölgelerimizde 2-5 C derece üzerinde seyredeceği, Doğu Anadolu ve Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinde ekstrem yüksek sıcaklıklara yaklaşılabileceği tahmin ediliyor.



Yapılan son analiz ve tahminlere göre yurdumuzu etkileyecek sıcak hava dalgasının uzun süreli olacağı ve Ağustos ayının ilk 10 günü boyunca etkili olmaya devam edeceği beklenmektedir.



Uzun yıllar Ağustos ayı en yüksek sıcaklık ortalaması 30 derece olan İstanbul ilimizde önümüzdeki hafta sonuna kadar en yüksek hava sıcaklığının mevsim normalleri civarında (29-32 dereceler arasında) olacağı ancak 4 Ağustos Cuma gününden itibaren normallerinin üzerine çıkarak 35 dereceye kadar ulaşabileceği tahmin edilmektedir. İstanbul’da 1 ve 2 Ağustos günleri rüzgarın kuzeydoğu yönünden (poyraz) kuvvetli olarak (40-60 km/saat) eseceği de beklenmektedir.



Önümüzdeki hafta bazı illerimizde olması beklenen en yüksek hava sıcaklığının Ankara, Kayseri, İzmir, Adana’da 37, İstanbul, Bursa ve Erzurum'da 35, Diyarbakır ve Şanlıurfa'da 44, Tunceli ve Malatya'da 42, Gümüşhane'de 40, Antalya’da 39, Samsun ve Trabzon'da 30 dereceye ulaşması beklenmektedir.



Ancak Karadeniz, Marmara ve Akdeniz'de kıyı kesimlerimizde Deniz üzerinden esmesi beklenilen rüzgar nedeniyle nem miktarı fazla olacağından hissedilen hava sıcaklığının daha yüksek olabileceği tahmin edilmektedir.



Vatandaşlarımızın uzun süreli olarak etkili olması beklenen sıcak hava dalgasına karşı dikkatli ve tedbirli olmaları tavsiye olunur.



ulusal.com.tr



