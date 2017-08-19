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Meteorolojiden yağış uyarısı (19 Ağustos-20 Ağustos İstanbul ve Ankara hava durumu)

Batı Akdeniz'in iç kesimleri, Batı Karadeniz, Doğu Karadeniz kıyıları, Sakarya, Çankırı, Kırıkkale, Çorum ve Ordu çevreleri ile Muğla'nın iç, Aydın'ın güneydoğu, Ankara'nın kuzey ve doğu, Samsun'un doğu ilçelerinin kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek

Meteorolojiden yağış uyarısı (19 Ağustos-20 Ağustos İstanbul ve Ankara hava durumu)

Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) tarafından yapılan son değerlendirmelere göre Batı Akdeniz'in iç kesimleri, Batı Karadeniz, Doğu Karadeniz kıyıları, Sakarya, Çankırı, Kırıkkale, Çorum ve Ordu çevreleri ile Muğla'nın iç, Aydın'ın güneydoğu, Ankara'nın kuzey ve doğu, Samsun'un doğu ilçelerinin kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Hava sıcaklığında önemli bir değişiklik olmayacağı ve ülke genelinde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.

Rüzgarın genellikle kuzey ve kuzeydoğu, Akdeniz kıyı kesimleri ile güneydoğu bölgelerde güney ve güneybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.

BÖLGELERİMİZDE HAVA

MARMARA
Parçalı ve az bulutlu, doğusunun yer yer çok bulutlu, sabah saatlerinde Sakarya çevrelerinin hafif olmak üzere sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

BURSA °C, 32°C
Parçalı ve az bulutlu, doğusu yer yer çok bulutlu

ÇANAKKALE °C, 33°C
Az bulutlu ve açık

ISTANBUL °C, 30°C
Parçalı ve az bulutlu, Anadolu Yakası yer yer çok bulutlu

KOCAELİ °C, 30°C
Parçalı ve çok bulutlu

EGE
Az bulutlu ve açık, güneyi ile iç kesimlerinin parçalı yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinde Muğla'nın iç kesimleri ile Aydın'ın güneydoğu ilçelerinin kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

A.KARAHISAR °C, 30°C
Parçalı yer yer çok bulutlu

AYDIN °C, 36°C
Az bulutlu ve açık, zamanla güney ve doğusu parçalı yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinde güneydoğu ilçeleri kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

IZMIR °C, 35°C
Az bulutlu ve açık, zamanla iç kesimleri parçalı bulutlu

KÜTAHYA °C, 29°C
Parçalı zamanla yer yer çok bulutlu

AKDENİZ
Az bulutlu, batısı ile zamanla iç kesimlerinin parçalı yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinde Antalya'nın iç kesimleri ile Isparta'nın güney ve Burdur'un güney ve doğu ilçelerinin, akşam ilk saatlerde Isparta ve Burdur il genelinin kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ADANA °C, 35°C
Parçalı ve az bulutlu

ANTALYA °C, 30°C
Parçalı ve az bulutlu, iç kesimleri yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinde iç kesimleri kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

BURDUR °C, 33°C
Parçalı yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinde güney ve doğu ilçeleri ile akşam ilk saatlerde il geneli kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

MERSİN °C, 34°C
Parçalı ve az bulutlu

İÇ ANADOLU
Parçalı ve az bulutlu, zamanla kuzey kesimlerinin yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra Çankırı ve Kırıkkale çevreleri ile Ankara'nın kuzey ve doğu ilçelerinin kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

AKSARAY °C, 32°C
Parçalı ve az bulutlu

ANKARA °C, 32°C
Parçalı zamanla yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra kuzey ve doğu ilçeleri kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ESKİŞEHİR °C, 30°C
Parçalı ve az bulutlu

SİVAS °C, 33°C
Parçalı ve az bulutlu

BATI KARADENİZ
Parçalı yer yer çok bulutlu, sabah saatlerinde kıyı kesimleri ile zamanla Sinop dışında bölge genelinin aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

BOLU °C, 27°C
Parçalı yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

KARABÜK °C, 31°C
Parçalı yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

SİNOP °C, 28°C
Az bulutlu zamanla parçalı yer yer çok bulutlu

ZONGULDAK °C, 27°C
Parçalı yer yer çok bulutlu, akşam saatlerine kadar aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı

ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Parçalı yer yer çok bulutlu, Doğu Karadeniz kıyı kesimleri ve Ordu çevreleri Samsun'un doğu ilçelerinin aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

AMASYA °C, 32°C
Parçalı ve az bulutlu

GÜMÜŞHANE °C, 33°C
Parçalı yer yer çok bulutlu

SAMSUN °C, 28°C
Parçalı yer yer çok bulutlu, doğu ilçeleri sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı

TRABZON °C, 29°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı

DOĞU ANADOLU
Az bulutlu ve açık, kuzeydoğu kesimlerinin yer yer parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

ELAZIĞ °C, 37°C
Az bulutlu ve açık

ERZURUM °C, 30°C
Az bulutlu ve açık zamanla parçalı bulutlu

HAKKARİ °C, 33°C
Az bulutlu ve açık

KARS °C, 27°C
Az bulutlu ve açık zamanla parçalı bulutlu

GÜNEYDOĞU ANADOLU
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

ADIYAMAN °C, 36°C
Az bulutlu ve açık

DIYARBAKIR °C, 39°C
Az bulutlu ve açık

GAZİANTEP °C, 36°C
Az bulutlu ve açık

SIIRT °C, 38°C
Az bulutlu ve açık

DENİZLERDE HAVA
Fırtına beklenmiyor.

KARADENİZ
Hava Durumu: Parçalı çok bulutlu, doğusu yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı, Rüzgar: Batı Karadeniz'de kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5 (20-40 km/sa), doğusu kuzeybatıdan 2 ila 4 (10-30 km/sa), Doğu Karadeniz'de batı ve kuzeybatıdan 2 ila 4 (10-30 km/sa) batısı öğle saatlerine kadar 3 ila 5 (20-40 km/sa) kuvvetinde, Dalga: 1,0 ila 1,5m, Görüş: İyi, yağış anında orta.

MARMARA
Hava Durumu: Parçalı bulutlu, Rüzgar: Kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5 (20-40 km/sa), kuvvetinde, Dalga: 1,0 ila 1,5m Görüş: İyi.

EGE
Hava Durumu: Az bulutlu, Rüzgar: Kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5 (20-40 km/sa), Güney Ege'de kuzey ve kuzeybatıdan 3 ila 5 (30-50 km/sa) kuvvetinde, Dalga: 1,0 ila 2,0m Görüş: İyi.

AKDENİZ
Hava Durumu: Az bulutlu, Rüzgar: Güney ve güneybatıdan 2 ila 4 (10-30 km/sa) Doğu Akdeniz'de akşam saatlerine kadar 3 ila 5 (20-40 km/sa) kuvvetinde, Dalga: 1,0 ila 1,5m Görüş: İyi.

VAN GÖLÜ
Hava Durumu: Parçalı bulutlu, Rüzgar: Kuzey ve kuzeydoğudan 2 ila 4 (10-30 km/sa) kuvvetinde, Dalga: 0,25 ila 0,50m, Görüş: İyi.

ulusal.com.tr

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