Batı Akdeniz'in iç kesimleri, Batı Karadeniz, Doğu Karadeniz kıyıları, Sakarya, Çankırı, Kırıkkale, Çorum ve Ordu çevreleri ile Muğla'nın iç, Aydın'ın güneydoğu, Ankara'nın kuzey ve doğu, Samsun'un doğu ilçelerinin kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek

Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) tarafından yapılan son değerlendirmelere göre Batı Akdeniz'in iç kesimleri, Batı Karadeniz, Doğu Karadeniz kıyıları, Sakarya, Çankırı, Kırıkkale, Çorum ve Ordu çevreleri ile Muğla'nın iç, Aydın'ın güneydoğu, Ankara'nın kuzey ve doğu, Samsun'un doğu ilçelerinin kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.



Hava sıcaklığında önemli bir değişiklik olmayacağı ve ülke genelinde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.



Rüzgarın genellikle kuzey ve kuzeydoğu, Akdeniz kıyı kesimleri ile güneydoğu bölgelerde güney ve güneybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.



BÖLGELERİMİZDE HAVA



MARMARA

Parçalı ve az bulutlu, doğusunun yer yer çok bulutlu, sabah saatlerinde Sakarya çevrelerinin hafif olmak üzere sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.



BURSA °C, 32°C

Parçalı ve az bulutlu, doğusu yer yer çok bulutlu



ÇANAKKALE °C, 33°C

Az bulutlu ve açık



ISTANBUL °C, 30°C

Parçalı ve az bulutlu, Anadolu Yakası yer yer çok bulutlu



KOCAELİ °C, 30°C

Parçalı ve çok bulutlu



EGE

Az bulutlu ve açık, güneyi ile iç kesimlerinin parçalı yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinde Muğla'nın iç kesimleri ile Aydın'ın güneydoğu ilçelerinin kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.



A.KARAHISAR °C, 30°C

Parçalı yer yer çok bulutlu



AYDIN °C, 36°C

Az bulutlu ve açık, zamanla güney ve doğusu parçalı yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinde güneydoğu ilçeleri kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı



IZMIR °C, 35°C

Az bulutlu ve açık, zamanla iç kesimleri parçalı bulutlu



KÜTAHYA °C, 29°C

Parçalı zamanla yer yer çok bulutlu



AKDENİZ

Az bulutlu, batısı ile zamanla iç kesimlerinin parçalı yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinde Antalya'nın iç kesimleri ile Isparta'nın güney ve Burdur'un güney ve doğu ilçelerinin, akşam ilk saatlerde Isparta ve Burdur il genelinin kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.



ADANA °C, 35°C

Parçalı ve az bulutlu



ANTALYA °C, 30°C

Parçalı ve az bulutlu, iç kesimleri yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinde iç kesimleri kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı



BURDUR °C, 33°C

Parçalı yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinde güney ve doğu ilçeleri ile akşam ilk saatlerde il geneli kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı



MERSİN °C, 34°C

Parçalı ve az bulutlu



İÇ ANADOLU

Parçalı ve az bulutlu, zamanla kuzey kesimlerinin yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra Çankırı ve Kırıkkale çevreleri ile Ankara'nın kuzey ve doğu ilçelerinin kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.



AKSARAY °C, 32°C

Parçalı ve az bulutlu



ANKARA °C, 32°C

Parçalı zamanla yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra kuzey ve doğu ilçeleri kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı



ESKİŞEHİR °C, 30°C

Parçalı ve az bulutlu



SİVAS °C, 33°C

Parçalı ve az bulutlu



BATI KARADENİZ

Parçalı yer yer çok bulutlu, sabah saatlerinde kıyı kesimleri ile zamanla Sinop dışında bölge genelinin aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.



BOLU °C, 27°C

Parçalı yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı



KARABÜK °C, 31°C

Parçalı yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı



SİNOP °C, 28°C

Az bulutlu zamanla parçalı yer yer çok bulutlu



ZONGULDAK °C, 27°C

Parçalı yer yer çok bulutlu, akşam saatlerine kadar aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı



ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı yer yer çok bulutlu, Doğu Karadeniz kıyı kesimleri ve Ordu çevreleri Samsun'un doğu ilçelerinin aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.



AMASYA °C, 32°C

Parçalı ve az bulutlu



GÜMÜŞHANE °C, 33°C

Parçalı yer yer çok bulutlu



SAMSUN °C, 28°C

Parçalı yer yer çok bulutlu, doğu ilçeleri sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı



TRABZON °C, 29°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı



DOĞU ANADOLU

Az bulutlu ve açık, kuzeydoğu kesimlerinin yer yer parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.



ELAZIĞ °C, 37°C

Az bulutlu ve açık



ERZURUM °C, 30°C

Az bulutlu ve açık zamanla parçalı bulutlu



HAKKARİ °C, 33°C

Az bulutlu ve açık



KARS °C, 27°C

Az bulutlu ve açık zamanla parçalı bulutlu



GÜNEYDOĞU ANADOLU

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.



ADIYAMAN °C, 36°C

Az bulutlu ve açık



DIYARBAKIR °C, 39°C

Az bulutlu ve açık



GAZİANTEP °C, 36°C

Az bulutlu ve açık



SIIRT °C, 38°C

Az bulutlu ve açık



DENİZLERDE HAVA

Fırtına beklenmiyor.



KARADENİZ

Hava Durumu: Parçalı çok bulutlu, doğusu yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı, Rüzgar: Batı Karadeniz'de kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5 (20-40 km/sa), doğusu kuzeybatıdan 2 ila 4 (10-30 km/sa), Doğu Karadeniz'de batı ve kuzeybatıdan 2 ila 4 (10-30 km/sa) batısı öğle saatlerine kadar 3 ila 5 (20-40 km/sa) kuvvetinde, Dalga: 1,0 ila 1,5m, Görüş: İyi, yağış anında orta.



MARMARA

Hava Durumu: Parçalı bulutlu, Rüzgar: Kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5 (20-40 km/sa), kuvvetinde, Dalga: 1,0 ila 1,5m Görüş: İyi.



EGE

Hava Durumu: Az bulutlu, Rüzgar: Kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5 (20-40 km/sa), Güney Ege'de kuzey ve kuzeybatıdan 3 ila 5 (30-50 km/sa) kuvvetinde, Dalga: 1,0 ila 2,0m Görüş: İyi.



AKDENİZ

Hava Durumu: Az bulutlu, Rüzgar: Güney ve güneybatıdan 2 ila 4 (10-30 km/sa) Doğu Akdeniz'de akşam saatlerine kadar 3 ila 5 (20-40 km/sa) kuvvetinde, Dalga: 1,0 ila 1,5m Görüş: İyi.



VAN GÖLÜ

Hava Durumu: Parçalı bulutlu, Rüzgar: Kuzey ve kuzeydoğudan 2 ila 4 (10-30 km/sa) kuvvetinde, Dalga: 0,25 ila 0,50m, Görüş: İyi.



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