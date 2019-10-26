Metin Feyzioğlu: 8 yılda yaptıklarını TSK, 8 günde ezdi geçti

Türkiye Barolar Birliği (TBB) Başkanı Metin Feyzioğlu, TGB Genişletilmiş Genel Yönetim Kurulu Toplantısında konuştu.

Feyzioğlu, şunları söyledi:

"Türkiye'nin sigortası, geleceğin teminatı sizleri saygıyla selamlıyorum.Görev belgesi gençliğe hitabe olan sizlerin önünde saygıyla eğiliyorum.Asla hainlerden olmadınız.Asla onlara taviz vermediniz. Bugün geleceğe umutla bakıyorsak bunun arkasında TGB vardır.

Türkiye'nin karşı karşıya bulunduğu sorunların tamamı birbiriyle yukarıdan ortaklaşmaktadır. The Economist dergisi 'Mustafa Kemal'in başlattığı isyanla yenilmiş ve bunun sonucunda çöpe atılmış Sevr antlaşması, bir kez de Barış Pınarı Harekatı ile maalesef hayata geçmedi.

'Savaşa hayır' diyenlerin öfkesini anlıyorum. Sevr'in hortlamasını bir kez daha önledik. Sekiz yıl boyunca oraya yatırım yapıldı. Yüzlerce, binlerce kilometre yer altına sığınaklar yapıldı. Ama 8 yılda yaptıklarını TSK, 8 günde ezdi geçti.

Ya benim vatanım diyeceksiniz ya da başka devletlerin emperyal maşası olacaksınız.Hem Onuncu Yıl marşını okuyacaksın hem sarı saçlım mavi gözlüm diyeceksin hem de Mustafa Kemal'i kabrinde ters döndürecek şeyler yapacaksın. Bıraksınlar artık bunları bıraksınlar!

Doğu Akdeniz'in petrol yatakları barındırması ve üzerinden enerji yollarının geçmesi terör koridoru açmak istemelerinin sebebidir. Oyunu Türkiye bozmuştur. Burada Rusya'nın da bize çok önemli katkısı olmuştur.

Türkiye’ye geliyorsunuz içinizdeki Fransızlar Türkiye kazandığı için mutsuzlar. Onların hayal kırıklığı, mutsuzluğu bizler için mutluluktur!

Bu dava yolunda yürüdüğünüz için teşekkür ediyorum. Bizi vurabilirler, kurabilirler. Hesabın üstünde hesap vardır kimse bilmez. Ben Türk gençliğinin önünde söz veriyorum. Metin Feyzioğlu'nun görev belgesi Gençliğe Hitabe'dir. Son nefesime kadar Atatürk gençliğine layık olacağım!"

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