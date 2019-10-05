Ulusal Kanal'da açıklamalarda bulunan Türkiye Barolar Birliği (TBB) Başkanı Metin Feyzioğlu, "Bütün gücümüzle FETÖ'yü yargıdan temizlemeye devam edeceğiz" dedi

Türkiye Barolar Birliği (TBB) Başkanı Metin Feyzioğlu, Ulusal Kanal'da Sinem Fıstıkoğlu'nun sunduğu Hafta Sonu programında Yargı Reformu Paketi'nin içeriğini değerlendirdi.



TARTIŞMALI ADLİ YIL AÇILIŞ TÖRENİ



Feyzioğlu, tartışmalı Adli Yıl Açılış Töreni'ne değindi.



Metin Feyzioğlu, "Tören, maalesef ki konuşma içeriğinin önüne geçti" ifadelerini kullandı.



YARGI REFORMU



Meclis'te olan yeni Yargı Reform Paketi ile ilgili açıklama yapan TBB Başkanı Feyzioğlu, "Bütün gücümüzle FETÖ'yü yargıdan temizlemeye devam edeceğiz" şeklinde konuştu.



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