Metin Feyzioğlu: Büyük bir iş yaptık

Libya ile imzalanan mutabakatın Doğu Akdeniz'de dengeleri değiştirdiğini vurguladı. Suriye'de kurulmak istenen terör koridorunun Doğu Akdeniz ile ilişkisine dikkat çekti.

Türkiye Libya ile "Deniz Yetki Alanlarının Sınırlandırılmasına İlişkin Mutabakat Muhtırası" imzalamıştı. Konuya ilişkin Türkiye Barolar Birliği Başkanı Metin Feyzioğlu'ndan açıklama geldi. Sosyal medya hesabı üzerinden bir video yayınlayan Feyzioğlu, Libya ile varılan mutabakatı muazzam bir adım olarak gördüğünü belirtti.

Feyzioğlu, Suriye'de oluşturulmak istenen terör koridoru ile Doğu Akdeniz'deki gelişmelerin ayrı değerlendirilemeyeceğini söyledi.

ulusal.com.tr