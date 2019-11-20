Metin Feyzioğlu CHP'den istifa etti

Türkiye Barolar Birliği Başkanı Metin Feyzioğlu, CHP üyeliğinden e-devlet üzerinden 20 Haziran 2019'da istifa etti.

METİN FEYZİOĞLU'NUN ÖZGEÇMİŞİ

"- 1969 İstanbul doğumlu;

- 1990 Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi mezunu;

- Ankara Barosu’na kayıtlı serbest avukat;

- Ankara Barosu Başkanı (2010-2012),(2012-2013)

- Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dekanlığı (2007-2008)

- Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Ceza ve Ceza Usul Hukuku Anabilim Dalı Başkanlığı;

- Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Ceza ve Ceza Usul Hukuku Anabilim Dalı, Profesör (2007);

- Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Ceza ve Ceza Usul Hukuku Anabilim Dalı, Doçent (2000);

- Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Ceza ve Ceza Usul Hukuku Anabilim Dalı, Yardımcı Doçent (1996);

- Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Kamu Hukuku Programı Doktorası (1995);

- Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Kamu Hukuku dalında Yüksek Lisans(1992);

- Banka ve Ticaret Hukuku Enstitüsü Hukuk İngilizcesi Programı(1990);

- Columbia University School of General Studies, American Program (1989);

- Ankara Üniversitesi Rektörlüğü Başhukuk Müşavirliği (1998-2001);

- Birleşmiş Milletler bünyesinde hazırlık çalışmaları yürütülen Uluslararası

Ceza Mahkemesi müzakerelerine katılan Türk Heyetinde Dışişleri Bakanlığı adına delegelik (1998-2002);

- Türkiye Barolar Birliği Dış İlişkiler Komisyonu üyeliği (1996-2000);

- Notev Vakfı Başkanlığı (2007-2008);

- Ankara Üniversitesi Fikri ve Sınai Haklar Araştırma ve Uygulama Merkezi Müdür Yardımcılığı (1998-2003)

- Ankara Hukuklular Vakfı Başkan Yardımcılığı (2007-2009);

- Münevver Gazeteciler Yetiştirme Derneği Başkanlığı (2007-2008);

- Karadeniz Ülkeleri Barolar Birliği Başkanlığı;

- Türk Siyasi İlimler Derneği üyeliği;

- Türk Ceza Hukuku Derneği üyeliği;

- Türkiye Cumhuriyeti Adalet Akademisi Genel Kurul üyeliği;

- Uluslararası Barolar Birliği (IBA) Section on Business Law üyeliği;

- Ankara Üniversitesi Fikri ve Sınai Haklar Araştırma ve Uygulama Merkezi Yönetim Kurulu üyeliği;

- Ceza hukuku ve Anayasa hukuku alanlarında yazılmış olanlar başta olmak üzere çok sayıda kitap, makale, bildiri; yüzlerce konferans."