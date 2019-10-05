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Metin Feyzioğlu'ndan af ve ceza indirimi açıklaması - Son dakika 5 Ekim 2019 Cumartesi denetimli serbestlik ve infaz sürelerinde değişiklik haberleri

Türkiye Barolar Birliği (TBB) Başkanı Metin Feyzioğlu, Ulusal Kanal'da af ve ceza indirimi konusunda yaptığı açıklamada "Yargı Reformu Strateji Belgesi'nin ilk paketi çıktıktan sonra, bu reformun dışında ama bir toplumsal beklentiye dönüşmüş olan infaz indirimi meselesinin de çözüme bağlanması lazım. Ben sanıyorum, ilk paket çıktıktan sonra Adalet Bakanlığımız zaten Türkiye Barolar Birliği'ni yine davet edecektir. 'Bu konuda da somut çalışma yapalım' diyecektir. O somut çalışmanın içinde kuşkusuz olacağız." dedi

Metin Feyzioğlu'ndan af ve ceza indirimi açıklaması - Son dakika 5 Ekim 2019 Cumartesi denetimli serbestlik ve infaz sürelerinde değişiklik haberleri

Türkiye Barolar Birliği (TBB) Başkanı Metin Feyzioğlu, Ulusal Kanal'da Sinem Fıstıkoğlu'nun sunduğu Hafta Sonu programında Yargı Reformu Paketi'nin içeriğini değerlendirdi.

Feyzioğlu, af ve ceza indirimi konusunda da konuştu.

TBB Başkanı Metin Feyzioğlu, şunları söyledi:

"Af adıyla çok sayıda tartışma yapılıyor. Meclis'te şu anda görüşülmekte olan Yargı Reformu Paketi'nin içinde kamuoyunda af diye bilinen aslında infaz indiriminin konuşulduğu düzenleme yok. Benim kişisel görüşümün ne olduğundan daha önemlisi, bu infaz indirimi gündeme getirildikten sonra toplumda beklenti oluştu. Bu, böyledir. Cin, şişeden bir kez çıkarsa geriye girmez. Bu, beklenti oluştu. Bu beklentinin oluşması dalga dalga yayıldı. O zaman bunu oturulup toplumsal düzene zarar vermeyecek şekilde, cezaların caydırıcılığını ve dolayısıyla kamu düzenini ihlal etmeyecek şekilde planlanması lazım. Yargı Reformu Strateji Belgesi'nin ilk paketi çıktıktan sonra, bu reformun dışında ama bir toplumsal beklentiye dönüşmüş olan infaz indirimi meselesinin de çözüme bağlanması lazım. Ben sanıyorum, ilk paket çıktıktan sonra Adalet Bakanlığımız zaten Türkiye Barolar Birliği'ni yine davet edecektir. 'Bu konuda da somut çalışma yapalım' diyecektir. O somut çalışmanın içinde kuşkusuz olacağız.

Öte yandan KHK'lıların meselesinde, KHK ile ihraçları inceleme komisyonu var kamu görevlisi olup da ihraçları inceleme komisyonu var. Bu komisyon, çalışmalarını devam ettiriyor. Arzu ettiğimiz hızda çalışıyor mu? Arzu ettiğimiz süratte elbette çalışamıyor. Gördüğümüz, bu. Komisyonun sayısı ve personeli açısından bir eksiklik olabilir bu noktada. Biraz daha güçlendirilebilir bu komisyon. Ama ilerliyor. Komisyon, karar verdikten sonra da yargı süreci başlıyor ama burada bir toplumsal sıkıntı bir kanayan yara olduğu açık. Ben, 15 Temmuz'un hemen akabinde de şunu söylemiştim. Yargı, suçluyu suçsuzdan ayırırsa FETÖ ile mücadele edilebilir. FETÖ'cü olan ile FETÖ'cü olmayanı herkesi ikna edecek şekilde adil yargılama ile birbirinden ayırırsanız ancak FETÖ ile mücadele edebiliriz."

ulusal.com.tr
 

Etiketler; #Metin Feyzioğlu #af #şartlı ceza indirimi #denetimli serbestlik #infaz sürelerinde değişiklik
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