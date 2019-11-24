Metin Feyzioğlu'ndan önemli çağrı

Türkiye Barolar Birliği Başkanı Prof. Dr. Metin Feyzioğlu, Suriye'deki krizin çözümü için Anara ile Şam'ın doğrudan temas kurması gerektiğini söyledi.

Feyzioğlu, Türkiye Barolar Birliği olarak Suriye Barolar Birliği ile de görüşebileceklerini söyledi.

CNN Türk televizyonunda katıldığı bir programda soruları yanıtlayan Feyzioğlu CHP'deki "Beştepe" tartışmasını da değerlendirdi. CHP Genel Başkanlığı için Beştepe'ye giden kişinin kendisi olduğuna dair iddiaların gündeme geldiğini söyledi.

Feyzioğlu, yargı reformu sürecine ilişkin de konuştuk. Reformların olumlu yansıdığını belirtti.

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