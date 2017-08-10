Metro Turizm ile seyahat eden 13 yaşındaki bir çocuğun üstüne otobüs içinde kaynar su döküldü. Vücudunda yanık oluşan küçük çocuk ablası ile yarı yolda indirilerek ambulansına teslim edildi. Çocuğun babası, çocuklarının yaşadıklarını Facebook hesabı üzerinde paylaştı. Edinilen bilgilere göre, şirketin bir yöneticisi bugün telefonla babaya ulaştı.

Olay 8 Ağustos günü yaşandı.



Metro Turizm’in Kastamonu Pınarbaşı’nda kalkan otobüsü İstanbul’a gelmek üzere yola çıktı.



Yolculuk sürerken, araç muavini servis yapmak üzere hazırlık yaptı.



Bu sırada içi sıcak su 13 yaşındaki bir çocuğun üstüne döküldü.







O anlardan sonra yaşananları Baba Sezgin Erdoğan, Facebook hesabı üzerinden şu ifadelerle paylaştı:



Resimde görüldüğü gibi oğlumun üzerine kaynar su ( çay ) dökülüyor.



Otobüsün kaptanı olacak kişi Sakarya- Hendek civarında ambulansa teslim edip 13 yaşındaki oğlumu ve 18 yaşındaki kızımı orada sahipsiz bırakarak hiç bir şey olmamış gibi yollarına devam etmişler. Ben, oğlumu bu halde görünce Metro Turizm’in genel merkezini aradım oradaki yetkiliye yoldaki olayı anlattım. Beni biraz telefonda beklettikten sonra bilgilendirmeye başladı oğlunuzun üzerine kaynar su dökülmüş bizim kaptanımız 112 acil servisi arayarak Hendek bölgesinde ambulansa teslim ettiklerini söylediler. Bu çocukların orada nasıl geleceğini sorduğumda otobüsün içinde seyahat halindeyken oluşacak kazalardan Metro Turizm’in sorumlu olmadığını söylediler.



Hurriyet.com.tr’nin edindiği bilgiye göre, Metro Turizm’den bir yetkili bugün baba Erdoğan’a ulaştı.



Taraflar, yarın sabah, vücudunda yanık oluşan çocuğun ziyareti ile ilgili sözleşti.



ulusal.com.tr