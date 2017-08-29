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Metroda yağmura kum torbalı önlem (İstanbul hava durumu)

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün (MGM) uyarısının ardından İstanbul'un kuzeyinde kuvvetli yağış ve fırtına etkili olmaya başladı. Yağmur sularının metronun içine girmesini önlemek amacıyla kum torbaları kullanıldı

Metroda yağmura kum torbalı önlem (İstanbul hava durumu)

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün (MGM) uyarısının ardından İstanbul'un kuzeyinde kuvvetli yağış ve fırtına etkili olmaya başladı. 

Taksim Meydanı'nda başlayan başlayan kuvvetli yağış etkisini sürdürüyor. 

Yağmur sularının metronun içine girmesini önlemek amacıyla kum torbaları kullanıldı. 

Yağıştan kaçan vatandaşlardan bazıları metro istasyonuna sığındı.

ORHAN ŞEN: YANLIŞ DİZİYORLAR

İstanbul Teknik Üniversitesi'nden Prof. Dr. Orhan Şen, kum torbalarıyla ilgili olarak, "Kum torbalarini yanlis diziyor belediye iki torbanin birlestigi yerin ustune boyina konacak tugla yigar gibi" ifadelerini kullandı.

ulusal.com.tr

Etiketler; #istanbul #metro #yağmur
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