Mevlid Kandili'nde neler yapılır? Mevlid Kandili'nde oruç tutulur mu? Mevlid Kandili'nde nasıl ibadet edilir?

Mevlid Kandili, Peygamberin dünyaya gelişinin yıldönümüdür. Dolayısıyla müslümanlar için anlam ve önemi oldukça büyüktür. Bu özel günde hangi ibadetler yapılır, bu özel günde oruç tutmak gerekir mi? merak ediliyor. Milyonlarca vatandaş, Mevlid Kandili'ni en hayırlı şekilde geçirmek istiyor ve araştırıyor. "Mevlid Kandili'nde oruç tutulur mu?", "Mevlid Kandili'nde nasıl ibadet edilir?"

MEVLİD KANDİLİ'NDE ORUÇ TUTULUR MU?

Dini kaynaklara göre Mevlid Kandili'nde oruç tutulmasına dair herhangi bir bilgi yer almamasına karşın, bu gece, Resulullahın doğum zamanında görülen hâlleri, mucizeleri okumak, dinlemek, öğrenmek çok sevaptır. Bugün veya ertesi gün oruç tutmakta mahzur yoktur. Tutmak savap olarak nitelendirilebilir.

MEVLİD KANDİLİ'NDE NASIL İBADET EDİLİR?

Hz. Peygamber (s.a.s.), bazı mübarek gün ve gecelerin değerlendirilmesini tavsiye etmiştir (Tirmizî, Savm, 39). Ancak bu gün ve gecelere ait özel bir namaz veya ibadet şeklinden bahsetmemiştir. Bu bağlamda mübarek gün ve geceleri, bağışlanma ve hayatımıza çekidüzen vermek için fırsat anı olarak görmemiz gerekmektedir. Dolayısıyla müminler kandil gecelerinde, hayatlarının gidişatını gözden geçirmeli; hata ve günahları için tövbe etmeli, dua ederek, Kur'an-ı Kerim okuyup anlamaya çalışarak, kaza veya nafile namaz kılarak bu fırsatları değerlendirmelidirler. Mevlid Kandili için en önemli ibadetlerden biri de tesbih namazıdır.

Günahların affına vesîle olan tesbih namazı 4 rekat olarak kılınır. Bu namazı kılabilmek için şu tesbihi ezbere bilmek gerekir. Tesbih namazında her rekatte okunan tesbih adedi 75'dir. Dört rek'atte 300 tesbih okunmuş olur.