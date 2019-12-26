Mevlüt Çavuşoğlu: 21. yüzyıla Asya yön verecek

Atlantik'ten kopan Türkiye yeni rotasını ilmek ilmek örüyor. Yeni dünya düzeninde konumlanmaya başladığı Asya cephesi için yol haritasını belirliyor.

Dışişleri Bakanlığı, Türkiye'nin gelecek vizyonuna ilişkin belirleyici bir toplantı yaptı. 5 Ağustos'taki 11'inci Büyükelçiler Konferansında ilan edilen Yeniden Asya Açılımı kapsamında Ankara'da çalıştay düzenlendi.

5 ayrı oturumda yapılan çalıştaya başta Rusya ve İran olmak üzere bölge ülkelerinin diplomatik temsilcileri katıldı.

İlk iki oturumda Çin'in de yer aldığı Doğu Asya ülkeleri ve Türki Cumhuriyetlerinin yer aldığı Orta Asya ülkeleri ile kurulacak ilişkiler ele alındı. 3 ve 4'üncü oturumlarda ise Güneydoğu Asya ve Güney Asya ülkeleriyle ilişkiler masaya yatırıldı.

ABD-Çin arasındaki ticaret savaşının bölgeye etkileri ile Şangay İşbirliği Örgütü'nün Türkiye'ye nasıl bir fayda sağlayacağı da oturumlarda değerlendirildi. Bu önemli çalıştayın açılış konuşmasını Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu yaptı. Çavuşoğlu, yükselen Asya'da

Türkiye'nin konumunun belirlenmesi gerektiğini vurguladı.

ulusal.com.tr

