Mevlüt Çavuşoğlu Cezayir'e gitti

Libya mutabakatının ardından Türkiye bölgedeki diplomatik temaslarına hız verdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan geçtiğimiz günlerde Tunus'u ziyaret etmişti. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun durağı ise Cezayir oldu.

Çavuşoğlu resmi temaslarda bulunmak üzere gittiği Cezayir'de, Cezayir Cumhurbaşkanı Abdulmecid Tebbun, Cezayir Başbakanı Abdulaziz Cerrad ve mevkidaşı Sabri Bukadum ile görüştü.

Çavuşoğlu'nu havaalanında Bukadum karşıladı. Ardından görüşme trafiği başladı.

Çavuşoğlu, Cezayir Dışişleri Bakanı ile heyetler arası görüşme gerçekleştirdi. Başbakan Cerrad'la da görüştükten sonra, Cezayir Cumhurbaşkanı tarafından kabul edildi.

İki ülke arasındaki ilişkilerin geliştirilmesi konusunda mesajlar verildi. Bölgesel meselelerde işbirliğine vurgu yapıldı.

Çavuşoğlu, Cezayir ziyareti ile ilgili sosyal medya hesabından paylaşım yaptı. Paylaşımda "Libya" vurgusu dikkat çekti

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