MGM'den Ege için son dakika uyarısı
Meteoroloji Genel Müdürlüğü Aydın, Denizli İzmir, Manisa ve Uşak için kuvvetli fırtına uyarısında bulundu
GÜNDEM 31.12.2019, 15:59 31.12.2019, 15:59
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'ünden yapılan açıklamada fırtınının hızının saatte 90 kilometreyi bulabileceği belirtildi.
Fırtınanın Perşembe günü etkisini kaybetmesi bekleniyor.
Yapılan açıklama şöyle;
Rüzgarın, Kuzey ve Orta Ege'de yarın (Çarşamba) öğle saatlerinden sonra kuvvetini artırarak kuzey ve kuzeydoğu yönlerden 6 ila 8 (50-75 km/sa) kuvvetinde fırtına, açıkları yer yer 9 (90 km/sa)kuvvetinde kuvvetli fırtına şeklinde esmesi bekleniyor
Fırtınanın Perşembe günü gece saatlerinden itibaren etkisini kaybetmesi tahmin edilmektedir
ulusal.com.tr
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