MGM'den Ege için son dakika uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'ünden yapılan açıklamada fırtınının hızının saatte 90 kilometreyi bulabileceği belirtildi.

Fırtınanın Perşembe günü etkisini kaybetmesi bekleniyor.

Yapılan açıklama şöyle;

Rüzgarın, Kuzey ve Orta Ege'de yarın (Çarşamba) öğle saatlerinden sonra kuvvetini artırarak kuzey ve kuzeydoğu yönlerden 6 ila 8 (50-75 km/sa) kuvvetinde fırtına, açıkları yer yer 9 (90 km/sa)kuvvetinde kuvvetli fırtına şeklinde esmesi bekleniyor

Fırtınanın Perşembe günü gece saatlerinden itibaren etkisini kaybetmesi tahmin edilmektedir

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