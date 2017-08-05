İZMİR'in Çeşme İlçesi'nde 41 kişi, Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) üyeliğinden istifa etti

İzmir Çeşme'de, aralarında 2 eski ilçe başkanı, belediye başkan adayı, eski kadın kolları başkanı, 1 yönetim kurulu üyesi ve eski yönetim kurulu üyelerinin de bulunduğu 41 kişi, MHP üyeliğinden istifa etti. Dün Çeşme Adliyesi'ne giden MHP'liler, istifa dilekçelerini imzalayarak İlçe Seçim Kurulu Başkanlığı'na verdi. Adliyeye gelenler arasında geçtiğimiz aylarda İlçe Başkanlığı'ndan istifa eden Volkan Evci ve kendisinden önceki İlçe Başkanı Yücel Ayaz, 30 Mart 2014 yerel seçimlerinde Çeşme Belediye Başkan adayı olan Önder Nas, eski Kadın Kolları Başkanı Sevgi Ertik, son kongrede yönetim kurulu üyeliğine seçilen Halil Yurt da yer aldı.



"PARTİ İÇİ DEMOKRATİK YOLLAR TIKANDI"



İstifa dilekçelerinin verilmesinin ardından Çeşme Adliyesi önünde bir basın açıklaması yapan Volkan Evci, yıllarını üç hilalin gölgesinde, milliyetçi, ülkücü iradeye verdiklerini ve üzülerek bu yola başvurduklarını vurgulayarak, "Gelinen son durum itibariyle MHP'de parti içi haksızlık, hukuksuzluk had safhaya ulaşmıştır. Kişisel çıkarlar uğruna hareket edenler, inandığımız değerleri hiçe saymışlar, parti içi tüm demokratik yolları tıkamışlar, ülkenin birçok yerinde yapılan kongrelerde seçme ve seçilme hakkımızı gasp etmişlerdir. Türk halkının her kesimini kucaklayamadıkları gibi ciddi bir hayal kırıklığı yaratmışlardır" dedi.







"ÜLKÜCÜLÜĞÜMÜZDEN VAZGEÇMİYORUZ"



Gömlek çıkarmadıklarını, sadece kabuk değiştirdiklerini ifade eden Evci, "Ülkücülüğümüzden vazgeçmiyoruz. Bizler ülkücülüğümüzle, ülkülerimizle birlikte, 'Önce ülkem' diyerek gidiyoruz. Tabanın, gönüldaşların, ülkücülerin değerlerine aykırı davranan bir partide siyaset yapmanın doğru olmadığını düşünüyoruz. 4 Ağustos 2017 tarihinden itibaren, inançlı Türk Milliyetçileri olarak, manevi değerlerimiz ile birlikte, Atatürk ilkelerine ve Cumhuriyet'e bağlı duruşumuzu bozmadan, demokratik ve hukuktan yana olan, inandığımız değerler uğruna ve doğru bildiğimiz yolda mücadelemize devam edeceğimizi bildiririz. Milliyetçi Hareket Partisi üyeliğinden şahsım ve arkadaşlarım ile birlikte ayrıldığımızı kamuoyuna duyururuz. Bir gün ülkücü hareketin iktidar olacağına inancımız tam olup, bu çerçevede çalışmalarımızı sürdüreceğimizi belirtir, saygılarımızı sunarız" dedi.