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MHP'de hem istifa hem arbede

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Buharkent İlçe Başkanı Yüksel Güngördü sosyal medya hesabından 18 yönetim kurulu üyesiyle istifa ettiğini bildirdi.

MHP'de hem istifa hem arbede

Alınan bilgiye göre, MHP Genel Merkezi tarafından 9 ay önce göreve  getirilen Güngördü, dün akşam saatlerinde yönetim kurulu üyeleriyle istifa kararı  aldıklarını parti karar defterini sosyal medya hesabından yayımlayarak duyurdu.

Güngördü, ardından aldıkları kararı MHP İl Başkanı Levent İlter'i  telefonla arayarak bildirdi. İlçe parti binasının balkonunda asılı olan MHP  tabelasının söküldüğünü ve binadaki eşyaların bir depoya taşındığı bilgisini alan  İl Başkanı İlter ve partililer Buharkent'e gitti.
 
MHP İl Başkanlığına gelen partililer ile İlçe Başkanlığından istifa  eden grup arasında arbede yaşandı. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine gelen  polis ekipleri iki grubu ayırdı. Gerginlik, ilçeye gelen partililerin eşyaları  depodan alıp tekrar ilçe binasına yerleştirmesiyle son buldu.
 
İl Başkanı İlter yaptığı açıklamada, şunları kaydetti:
 
"Sosyal medya üzerinden Buharkent MHP İlçe Başkanı Yüksel Güngördü’nün  istifa ettiğini bildirdiler. Aynı zamanda, partinin tabelasının sökülerek  eşyalarının eş zamanlı depo gibi bir yere kaldırıldığı bilgisi geldi. Bunun  üzerine bizde partililerimizle beraber, burada ne olup olmadığını anlamak üzere  Buharkent’e geldik. Ancak, teşkilat binamızdaki eşyaların 100-150 metre ileride  depoya kaldırıldığını gördük. Burada bir arbede yaşandı. Fakat neticede bizler il  teşkilatı olarak kaldırılan eşyaları asıl yerimize taşıdık ve tabelamızı tekrar  astık. Bu son derece çirkin bir harekettir. Böyle bir usul yoktur. Burası  Milliyetçi Hareket Partisi Teşkilatıdır. Böyle kaptı kaçtı şeklinde herhangi bir  taşıma yapılamaz. Kimsenin böyle bir hakkı yok."
 
Görevinden istifa eden Buharkent MHP eski İlçe başkanı Yüksel Güngördü  ise şunları ifade etti:
 
"İl Başkanımız ve arkadaşlarımız buraya geldiler. İl Başkanımız beni  aradığında 'partinin anahtarını almaya geliyorum' dedi. Tabi başkanım buyurun  dedim. Fakat ortalık karıştı. Darp edildik. Partimizin camları kırıldı. Akşam  saatlerinde istifa ettik. Demokratik hakkım değil mi istifa etmek."


Kaynak: AA
Etiketler; #mhp #istifa #milliyetçi hareket partisi #Buharkent #Yüksel Güngördü
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