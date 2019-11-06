MHP'den 3600 ek gösterge talebi

Bütçe maratonu başladı.

Meclis Plan ve Bütçe Komisyonu, Ak Parti Mersin Milletvekili Lütfi Elvan başkanlığında toplandı. Komisyonda 2020 yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanun Teklifi görüşülmeye başlandı. Ayrıca görüşmelerde 2018 yılı Kesinhesap Kanun Teklifi ile Sayıştay raporları da ele alındı.

Plan ve Bütçe Komisyonu Başkanvekili ve MHP İstanbul Milletvekili İsmail Faruk Aksu, vergi gelirlerinin birçoğunun dolaylı vergilerden oluşacağını belirtti. Bütçede sağlığa ve eğitime büyük pay ayrıldığını ifade etti.

Öte yandan Aksu, öğretmen, polis ve uzman çavuşların ek göstergelerini anımsattı. Göstergenin 3 bin 600'e çıkarılması için hazırlanan düzenlemenin de hayata geçirilmesi gerektiğini vurguladı.

CHP Ankara Milletvekili Bülent Kuşoğlu ise 2019 yılı bütçesinin başarısız olduğunu öne sürdü. Türkiye'nin çarpık bir ekonomisi olduğunu belirtti.

Ayrıca CHP komisyondaki görüşmelerin Meclis internet sitesinden canlı yayınlanması için de Meclis Başkanlığı'na başvurdu.

Görüşmelerde bakanlıklara ayrılan bütçe de tartışılacak. Buna göre en fazla ödenek 434 milyar lira ile Hazine ve Maliye Bakanlığı'na ayrıldı. İkinci sırada ise Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı yer aldı. Bakanlığa 125 milyar lira verilmesi öngörüldü.



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