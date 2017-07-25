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MHP'den kesin ihracı istendi

KONYA'nın Doğanhisar İlçe Belediye Başkanı MHP'li Abdullah Koç, partisi tarafından 'kesin ihraç' istemiyle disiplin kuruluna sevk edildi.

MHP'den kesin ihracı istendi




Kaynak: DHA
Etiketler; #mhp #KONYA /DOGANHİSAR #ABDULLAH KOÇ
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