MHP'den son dakika Rahmi Turan açıklaması

MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın, Sözcü gazetesi yazarı Rahmi Turan'ın bugünkü yazısıyla ilgili açıklama yaptı.

Yalçın, "Emin Çölaşan gibi hakkında FETÖ iddianamesi düzenlenmesi gereken gazetecilerden biri de Rahmi Turan’dır. Asıl maksadını setretmeye, ikiyüzlülük ve “tezellülle” gazeteciliğin arkasına saklanmaya çalışsa da mabadı açıkta kalıyor. Yargı eli bir gün onun da yakasını toplayacaktır." dedi.

Yalçın'ın açıklaması şöyle;

1-An itibarıyla Habertürk televizyonunda; bir delinin kuyuya attığı taşın tartışılması yapılıyor. Cumhur İttifakının aldığı siyasi kararlar kimi neden bu kadar rahatsız ediyor? Anlamak oldukça zor!!!!

2-Kuyuya taşı atan meczup; daha önce defalarca ifade ettiğimiz gibi medyada ahlaksızlık ve çıplaklıkla şöhret bulmuş fosil gazeteci Rahmi Turan;bir zamanlar “Diken” başlığıyla çıkan köşe yazılarında FETÖ elebaşı için “Hocaefendi” diyerek methiyeler dizerken

3-şimdi hiç üzerine bile alınmadan FETÖ aleyhtarıymış gibi “tefsirişerif”lerini sıralıyor. Hiçkimse siyaseti başkalarına iftira atarak, yalan yazarak, magazin gazeteciliği ve teşhirci gazetecilikle yapamaz.

4-MHP’ye ve Ak partiye kafayı takıp 2009’dan beri partimiz aleyhinde alçakça iftira kampanyaları ve algı operasyonları düzenleyen FETÖ, bunları kendi medyasından idare etmişti. R.Turan ve benzeri fırsatçı MHP muarızları da cephe gerisinden düzenbazlar korosuna destek vermiştir.

5-R.Turan, FETÖ’nün 15 Temmuz ihanetinden sonra yarım bıraktığı işi kaldığı yerden sabırla götürerek MHP ve Ak Parti aleyhindeki yalan ve iftiraların medya ayağı görevini ifa etmiş bir kişidir. Hem de büyük bir utanmazlık ve pişkinlikle…

6-Emin Çölaşan gibi hakkında FETÖ iddianamesi düzenlenmesi gereken gazetecilerden biri de Rahmi Turan’dır. Asıl maksadını setretmeye, ikiyüzlülük ve “tezellülle” gazeteciliğin arkasına saklanmaya çalışsa da mabadı açıkta kalıyor. Yargı eli bir gün onun da yakasını toplayacaktır.

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