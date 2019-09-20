MHP Genel Başkan Başdanışmanı Hüseyin Sözlü, Yeniçağ gazetesine, "Fitneçağ gazetesinin fitnecileri; sınırı aşıyorsunuz. Borcunuzu ödemek adına fazla ileri gitmeyin. ÜLKÜCÜ hareketin yüksek değerlerini gündelik yavşamlarınıza alet etmeyin. Hele hele Fırat şehidimizi onu şehit edenlerle ortaklık yapıyorken ağzınıza almayın. Gicişmeyin." ifadeleriyle tepki gösterdi

MHP Genel Başkan Başdanışmanı Hüseyin Sözlü, Yeniçağ gazetesine tepki gösterdi.



Sözlü, şunları belirtti:



"Fitneçağ gazetesinin fitnecileri;



Sınırı aşıyorsunuz.



Borcunuzu ödemek adına fazla ileri gitmeyin.



ÜLKÜCÜ hareketin yüksek değerlerini gündelik yavşamlarınıza alet etmeyin.



Hele hele Fırat şehidimizi onu şehit edenlerle ortaklık yapıyorken ağzınıza almayın.



Gicişmeyin."



ulusal.com.tr



