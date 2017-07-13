Bahçeli, "2 bin yıllık maziye sahip Türk ordusunun, Türk milletinin vicdanında mukim saygınlığı günlük polemik konusu yapılmamalı" dedi.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Hürriyet'ten Hande Fırat'a konuştu. FETÖ soruşturmalarıyla askerlerin hedef alınmaması gerektiği belirten Bahçeli, örgütün ana kumanda merkezinin sivil olduğunu söyledi. Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar'a yönelik eleştirilere tepki gösteren Bahçeli, "Yargıyı aydınlatabilecek birinci isim MİT Müsteşarıdır" diyerek Hakan Fidan'ın 15 Temmuz soruşturmaları kapsamında bilgi vermesi gerektiğini söyledi.



İşte Bahçeli'nin açıklamaları:



“Genelkurmay Başkanı’nın, istihbarat zafiyeti ve FETÖ’yle mücadele tartışmalarına dâhil edilmesini doğru bulmuyorum. Terörle mücadelede önemli işler başaran, çökertilmeye uğraşılan orduyu bir arada tutmaya çalışan Genelkurmay Başkanı Orgeneral Sayın Hulusi Akar, bu tartışmalardan uzak tutulmalı. Nazik bir dönemden geçerken kendi ayağımıza kurşun sıkmayalım.



İstihbaratın temeli sivil yapılanmadır. Tabii ki bunun askeri yönü ve Emniyet ağı da var. Ancak ana kumanda merkezi sivildir. FETÖ sivil kurumlarda yuvalanmak suretiyle siyaset üzerinde egemen oldu. FETÖ’nün askeriye içindeki yapılanması ayrı bir konu.



BİRİNCİ İSİM MİT AMA...



Askeri yapılanmayı yönlendiren sivil unsurlar, abiler ve imamlar. Bu, 15 Temmuz’dan sonra bütün çıplaklığıyla ortaya çıktı. Adil Öksüz meselesi ortada. MİT içindeki FETÖ’cü unsurların ortaya çıkarılmasında, 15 Temmuz’da baş gösteren istihbarat zafiyetine kimlerin ve hangi aktörlerin yol açtığı konusunda ilgili makamları ve yargıyı aydınlatabilecek birinci isim MİT Müsteşarı. Ancak devletin hayati istihbarat reflekslerinin zayıflatılmasına ve yıpratılmasına yol açabileceği için MİT Müsteşarı’nın bu sorumluluğunun ulu orta tartışılmasını da doğru bulmam.



2 bin yıllık maziye sahip Türk ordusunun, Türk milletinin vicdanında mukim saygınlığı günlük polemik konusu yapılmamalı. TSK’nın zincire vurulması, suçlanması, tırpanlanması sonuçları önümüzdeki süreçte görülecek badirelere davetiye çıkarır.”



KILIÇDAROĞLU'NUN MESAJLARI SORUNLU



Anamuhalefet partisi CHP, çok büyük yanlış içinde. Sayın Kılıçdaroğlu, 7 Ağustos 2016’daki birlik ve beraberlik mitingine katılarak ‘Yenikapı ruhu’nun oluşmasına önce katkı verdi. Ancak sonradan birden ağız ve siyaset değiştirdi. FETÖ’nün dolaylı sözcülüğünü yaparak elemanlarını mağdur, FETÖ ile mücadele edenleri ise sorumlu ve suçlu mevkiine taşıma çabasına girdi. Sayın Kılıçdaroğlu bu tavrıyla asıl suçluların aklanmasına giden yolu açmaya çalışıyor. Bu çok yanlış. Görüldüğü gibi CHP Lideri, FETÖ konusunda tutarsız ve ilkesiz davranıyor. İstanbul Maltepe’deki konuşması, verdiği mesajlar, sokağa çağrı oldukça sorunlu, oldukça düşündürücü.



OLAĞANÜSTÜ KURULTAY 'FETÖ'NÜN MARİFETİ'



Durup dururken ve ortada hiçbir şey yokken bize gelip ‘Efendim size teminat veririm ki benim asla genel başkan olmak gibi bir niyetim ihtirasım yok. Hakkımda yazılıp söylenenler dedikodudan ibaret’ diyenler, kısa sürede ikna edilerek paralel yapının Truva Atı’na bindirildi ve 1 Kasım 2015 seçimleri sonrasında MHP’de olağanüstü kurultay tezgâhlandı. MHP’de olağanüstü kurultay tezgâhı, FETÖ’nün siyasi ayaklarının marifetidir. Biz MHP’yi paralel yapıya teslim etmeyeceğimizi net beyan ettik. 15 Temmuz sonrasında biraz da bunun için FETÖ’nün siyasi ayağı üzerinde ısrarla durulmasını istedik.



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