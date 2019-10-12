MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin son sağlık durumuna ilişkin partisinden açıklama yapıldı.

MHP Genel Başkan Özel Kalem Müdürü Murat Çeliker, şunları belirtti:

"Genel Başkanımız MHP Lideri Sayın Devlet Bahçeli’nin sağlığı çok iyi olup, kendileri hafta başında Allah’ın izni ile mesailerine başlamayı planlamakta;Barış Pınarı Harekatı’na katılan ordumuza başarı dileklerini, milletimize de selam ve sevgilerini iletmektedirler."

SEMİH YALÇIN DA AÇIKLADI

MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın da Bahçeli'nin son sağlık durumuna ilişkin açıklama yaptı.

Yalçın, şunları belirtti:

"Genel Başkanımız Sayın Devlet Bahçeli önemli bir üst solunum yolu rahatsızlığı geçirmiştir ancak şükür ki hastalığında tedavi döneminin sonuna gelinmiştir.

Sayın Devlet Bahçeli, önümüzdeki pazartesi (14.10.2019) gününden itibaren Genel Merkezimizde mesaisine başlayacaktır."

ulusal.com.tr