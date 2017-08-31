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MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli: Türkiye bu yapılara göz açtırmamalı

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Irak'ta Barzani yönetiminin 25 Eylül'de "Bağımsızlık" referandumuna gitmesine tepki gösterdi. Bahçeli yaptığı açıklamada, "Kerkük'ün referanduma dahil olması rezalettir, hıyanettir. Türkiye bu hasmane oluşum ve yapılara göz açtırmamalı" dedi.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli: Türkiye bu yapılara göz açtırmamalı
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MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli Irak'ta Barzani yönetiminin 25 Eylül'de "Bağımsızlık" referandumuna gitmesine tepki gösterdi. Bahçeli yaptığı açıklamada, "Kerkük'ün referanduma dahil olması rezalettir, hıyanettir. Türkiye bu hasmane oluşum ve yapılara göz açtırmamalı" dedi.

 

Etiketler; #mh #devlet bahçeli #ırak #barzani #türkiye #Kerkük
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