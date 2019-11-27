MHP Grup Başkanvekili Bülbül'den şartlı ceza indirimi ve af yasası açıklaması

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Grup Başkanvekili ve Sakarya Milletvekili Muhammed Levent Bülbül, şartlı ceza indirimi konusunda açıklamalarda bulundu.

Bengütürk'te konuşan MHP'li Bülbül, şunları söyledi:

"Milliyetçi Hareket Partisi samimi bir çaba içerisindedir.

Şartlı ceza indirimi konusu her zaman önümüzde ve gündemimizdedir.

2'nci yargı paketi farklı çıkabilir, infaz düzenlemesi ayrı çıkabilir. Biraz daha sabır.

Cezaevlerinde olanlar için zor bir durum beklemek. Kolay bir şey değil.

Ailelerini anlıyorum çok zor bir şey ama onlar da bizi anlasınlar, MHP'de samimiyetle çalışıyor."

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