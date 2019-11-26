MHP'li Cemal Enginyurt'tan af yasası ve şartlı ceza indirimi açıklaması

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Ordu Milletvekili Cemal Enginyurt, şartlı ceza indirimi konusunda açıklama yaptı.

MHP'li Enginyurt, şunları belirtti:

"Önce verdiğiniz sözü tutun,bizi kandırdınız,MHP sözünde durmadı gibi hesap soran,hakaret ve tehdit edenler; MHP CEZA İNDİRİMİ 'ni gündeme getirmese,gündem de böyle bir konu hiç olmayacaktı.Şimdi bu konu bir şekilde Meclis de gündeme gelecekken,derdiniz nedir?neye hizmettesiniz?

19 ay oldu söz verildi,beklemekten yorulduk,sözünüzü tutun diyenler.

MHP CEZA İNDİRİMİ teklifi vereli 1 yıl,seçimler olalı 15 ay oldu. Hayırdır bu 2 yıl veya 19 ay sözü nereden çıktı?

Ayrıca MHP iktidar olursam bunu yaparım dedi,pekala seçim sonucu ne oldu?MHP 49 Vekil çıkarttı

Bütün bunlara rağmen MHP ,özellikle Feti Yıldız onurlu bir mücadele veriyor.

Lakin yine de saldırı,hakaret devam ediyor.Hele seçimle tehdit edenler yokmu,inanın insan aklı almıyor.Oy hesabı yapan ŞEREFSİZDİR.Bize oy tehdidi yapanları son kez uyarayım,olacak işe su katmayın."

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