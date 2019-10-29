MHP'li Cemal Enginyurt'tan ceza indirimi açıklaması - Son dakika genel af haberleri
Milliyetçi Hareket Partisi Ordu Milletvekili Cemal Enginyurt, ikinci yargı paketinde MHP'nin teklifinin görmezden gelinmemesi gerektiği belirtti. İnfaz yasasının değişmesi gerektiğinin altını çizen Enginyurt, ceza indiriminin de pakette yer alması gerektiği vurguladı
GÜNDEM 29.10.2019, 16:56
Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Ordu Milletvekili Cemal Enginyurt, ceza indirimi konusunda açıklama yaptı.
MHP'li Enginyurt, şunları söyledi:
"2. Yargı Paketinde, MHP'nin teklifi görmezden gelinmemeli.
Fethi Yıldız Vekilimin Kanun tasarısı sorunu kökten çözüyor.
Infaz Yasası değişmeli Amenna lakin CEZA İNDİRİMİ de pakette yer almalı.
Çek mağduru yüz binler de görmemezlikten gelinmemeli.
ADALET HERKESE LAZIM UNUTULMASIN."
ulusal.com.tr
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