MHP Ordu Milletvekili Cemal Enginyurt, ceza indirimi konusunda açıklama yaptı.
Enginyurt, şunları belirtti:
"Yargı Paketinde ceza indirimi yoksa paket sizde kalsın.
Avukatlar, Cumhurbaşkanını protesto etsin, onlara yeşil pasaport verelim.
Umutla bekleyen mahkuma kırmızı kart gösterelim.
Yok öyle yağma.
CEZA İNDİRİMİ SÖZ VERİLDİ.
UMUTLAR SÖNMEMELİ."
ulusal.com.tr
MHP Ordu Milletvekili Cemal Enginyurt, "Yargı Paketinde ceza indirimi yoksa paket sizde kalsın" dedi. Ceza indirimi sözü verildiğini belirten Enginyurt, "Avukatlar, Cumhurbaşkanını protesto etsin, onlara yeşil pasaport verelim. Umutla bekleyen mahkuma kırmızı kart gösterelim" ifadelerini kullandı
MHP Ordu Milletvekili Cemal Enginyurt, ceza indirimi konusunda açıklama yaptı.