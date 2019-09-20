Yargı Reform Paketi ile ilgili haberler yapılırken yeni yargı paketinde hamleler yapılmaya başlandı. Buna göre, yeni yargı paketind en çok merak edilen iki konu, genel af ve şartlı ceza indirimi oldu. Vatandaşlar, yeni yargı paketinde genel af ve şartlı ceza indiriminin olup olmadığını araştırıyor. Yeni yargı paketinde genel af ve şartlı ceza indirimi var mı? 30 bin kişi tahliye mi edilecek? İşte ayrıntılar