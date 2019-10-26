MHP'li Feti Yıldız cezaevlerinden kaç kişinin tahliye olacağını açıkladı - Son dakika şartlı ceza indirimi haberleri
MHP'li Feti Yıldız, şartlı ceza indirimi kanun teklifinin yasalaşması halinde kaç kişinin tahliye olacağını açıkladı. İşte Yıldız'ın o açıklaması
GÜNDEM 26.10.2019, 22:08
MHP Hukuk ve Seçim İşlerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı, İstanbul Milletvekili, Anayasa Komisyon Üyesi Feti Yıldız, şartlı ceza indirimi kanun teklifinin yasalaşması halinde kaç kişinin tahliye olacağını açıkladı.
Feti Yıldız, şartlı ceza indirimi kanun teklifine dair sosyal medya hesabından açıklama yaptı.
Yıldız, şunları belirtti:
"'Şartlı ceza indirimi' kanun teklifinin yasalaşması halinde ilk etapta 93.000 kişi zaman içinde 36.000 kişi toplamda 129.000 kişi tahliye olur.
14 Eylül tarihi itibariyle Cezaevinde toplam hükümlü ve tutuklu 284.624 kişi bulunmaktadır.
Ülkemizdeki adli hakikat budur."
ulusal.com.tr
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