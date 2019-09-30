MHP'li Feti Yıldız, "AK Partinin 1.yargı paketi,”birleşik cephe”nin alternatif 80 maddeden oluşan Adil yargılanma hakkı kanun teklifi,MHP’nin bir yıl önce verdiği “Şartlı ceza indirimi” Konu:suç ,suçlu,adalet,yargı Fransız Av.J.Verges ne demişti;”Her suç,topluma sorulmuş bir sorudur.”Cevabı göreceğiz"; MHP'li Cemal Enginyurt da "MHP, CEZA İNDİRİMİ Kanun teklifini Meclise verdiğin de ilk tepki gösterenler, Meral Akşener'in İpi ve CHP lilerdi. Süreç uzayınca CHP ve İp,Yalandan yere Ceza İndirimi istiyor gibi yaptı. Ak Partili Naci Bostancı, MHP teklifini görüşüyoruz dedi. CHP ve İp ayaklandı,olmaz diye." dedi

MHP Hukuk ve Seçim İşlerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı, İstanbul Milletvekili, Anayasa Komisyon Üyesi Feti Yıldız ve MHP Ordu Milletvekili Cemal Enginyurt, şartlı ceza indirimi ile ilgili açıklamalarda bulundu.



Feti Yıldız, şunları belirtti:



"AK Partinin 1.yargı paketi, 'birleşik cephe'nin alternatif 80 maddeden oluşan adil yargılanma hakkı kanun teklifi, MHP’nin bir yıl önce verdiği 'şartlı ceza indirimi'



Konu: Suç, suçlu, adalet, yargı



Fransız Av. J. Verges ne demişti; 'Her suç,topluma sorulmuş bir sorudur.'



Cevabı göreceğiz."



MHP'li Cemal Enginyurt da şunları ifade etti:



"CEZA İNDİRİMİ konusunda, Ak Parti Grup Başkan Vekili Naci Bostancı 'MHP'nin teklifi üzerinde çalışıyoruz' diyor.



CHP'li Engin Altay ve İP'li Lütfü Türkan, MHP ve Ak Parti ne yapmaya çalışıyor diyerek ortalığı yıktılar.



MHP sözünü tutmadı diye CHP ve İpe oy verenler mutlu musunuz?



MHP, CEZA İNDİRİMİ Kanun teklifini Meclise verdiğin de ilk tepki gösterenler, Meral Akşener'in İpi ve CHP lilerdi.



Süreç uzayınca CHP ve İp,Yalandan yere Ceza İndirimi istiyor gibi yaptı.



Ak Partili Naci Bostancı, MHP teklifini görüşüyoruz dedi. CHP ve İp ayaklandı, olmaz diye."



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