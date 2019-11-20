MHP'li isim, EYT mağduru olduğunu açıkladı - Son dakika 20 Kasım Çarşamba emeklilikte yaşa takılanlar haberleri

Milliyetçi Hareket Partisi MHP Genel Başkan Yardımcısı Yaşar Yıldırım, Bengütürk'te emeklilikte yaşa takılanlar EYT konusuna dair açıklamalarda bulundu.

18 Kasım Pazartesi günü programa konuk olan Yıldırım, Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun EYT açıklamalarını değerlendirdi.

MHP'li Yıldırım, şunları söyledi:

"EYT'deki mağdur olduğunu iddia eden ciddi şekilde bir kesim var ve çoğu yaşı gelmediği için emekli olamıyorlar. Ben, 62 yaşında emekli oldum. Aynı biz de EYT mağduruyduk bu anlamda. Ama 62 yaşımıza kadar emekli olamadık.

Bekara karı boşamak kolay. Mansur Yavaş ve İmamoğlu da Belediye Başkanı olmadan hallediyordu. Buyursun halletsinler. Nasıl hallediyorlar ise halletsinler."

Kılıçdaroğlu'nun EYT ile ilgili "Biz çözeceğiz" sözlerini değerlendiren MHP'li Yıldırım, "Kılıçdaroğlu'nun sorumluluğu yok. Nereden bulacaksın bu parayı bütçeye?" diye sordu.

MHP'li Yaşar Yıldırım, EYT ile ilgili hesabı kitabı yapacak kişinin Cumhurbaşkanı Erdoğan olduğunu söyledi.

ulusal.com.tr