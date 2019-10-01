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MHP'li İzzet Ulvi Yönter'den şartlı ceza indirimi açıklaması - Son dakika 1 Ekim 2019 Salı genel af, denetimli serbestlik ve infaz sürelerinde değişiklik haberleri

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkan Yardımcısı İzzet Ulvi Yönter, "Şartlı Ceza İndiriminin süratle TBMM'ye getirilip, kabulünü bekliyoruz ve temenni ediyoruz. Bu konuda çok sayıda kardeşimiz beklenti içinde." dedi

MHP'li İzzet Ulvi Yönter'den şartlı ceza indirimi açıklaması - Son dakika 1 Ekim 2019 Salı genel af, denetimli serbestlik ve infaz sürelerinde değişiklik haberleri

Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkan Yardımcısı ve İstanbul Milletvekili İzzet Ulvi Yönter, şartlı ceza indirimi ile ilgili açıklama yaptı.

Haber Global kanalına konuşan Yönter, şunları söyledi:

"Şartlı Ceza İndiriminin süratle TBMM'ye getirilip, kabulünü bekliyoruz ve temenni ediyoruz.

Bu konuda çok sayıda kardeşimiz beklenti içinde.

Mağduriyetleri gidermek ve kader mahkumlarının elinden tutmak zorundayız.

İnanıyorum ki adalet tecelli edecek, şartlı ceza indirimi sağlanacak."

ulusal.com.tr

Etiketler; #mhp #şartlı ceza indirimi #İzzet Ulvi Yönter #istanbul #genel af #denetimli serbestlik #infaz sürelerinde değişiklik
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