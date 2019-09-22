MHP Antalya İl Başkanlığı'ndan istifa eden Mustafa Aksoy istifasına yönelik çıkan haberlere ilişkin, "3 buçuk yıllık il başkanlığı görevim süresince bir satırlık ifademi bulamazsanız müfterisiniz. Ben gördüğüm lüzum üzerine görevimden istifa ettim veya alındım bu kimseyi ilgilendirmez" diye tepki gösterdi

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