Ankara 3. Asliye Hukuk Mahkemesi, MHP’li muhaliflerin parti içinde büyük tartışmalara neden olan tüzük kurultayını iptal etti. Mahkeme kurultayda alınan kararların yok sayılmasına da karar verdi. MHP'li muhaliflerin yeni bir parti kurmak için düğmeye basması bekleniyor.

Meral Akşener tam bir yıl önce tartışmalı kurultay için "9 Haziran'daki Tüzük kurultayı, meşru ve zorunludur, hukuka uygundur" demişti. Davalık olan kurultayla ilgili mahkeme Akşener’e hak vermedi.



Ankara 3. Asliye Hukuk Mahkemesi 19 Haziran'da yapılan tüzük kurultayını iptal etti. Mahkeme, alınan kararların da yok sayılmasına hükmetti. MHP muhalefeti son şokunu yaşadı.



MHP'den ihraç edilen Meral Akşener, Sinan Oğan, Ümit Özdağ ve Koray Aydın'ın öncülüğünde 19 Haziran 2016'da gerçekleştirdikleri olağanüstü kongreyi iptal etti. Mahkeme alınan tüm kararların yokluğunun tespitine karar verdi.



Kararın ardından Akşener'in partileşme için düğmeye basması bekleniyor.



MHP’li muhaliflerin 19 Haziran 2016’da bir otelde yaptıkları olağanüstü tüzük kurultayında MHP Tüzüğü değiştirilmiş ve seçimli olağanüstü kurultay kararı alınmıştı.



MHP YÖNETİMİNDEN İLK AÇIKLAMA



Habertürk TV Ankara Haber Müdürü Aysun Torun'un haberine göre; MHP yönetiminden karar ilişkin ilk açıklama geldi. Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın, "Tarlalarda yapılan kongrelerden sonuç alınamayacağını belli çevrelerin artık öğrenmesi lazım. MHP'yi mahkeme koridorlarına düşürenlerin asıl amacı iç muhalefet değildi. MHP'yi ya yok etmek ya da teslim almaktı, bu karar buna da set çekmiş oldu. Biz olağan kurultayımıza hazırlıklarımızı sürdürüyoruz, 732 ilçe 44 il kongremizi tamamladık, büyük bir şölenle kurultayımızı yapacağız." dedi.



AKŞENER'DEN İLK AÇIKLAMA



Meral Akşener, Twitter adresinden tüzük kurultayının iptal edilmesiyle ilgili açıklama yaptı. Meral Akşener, "Kongre iptal oldu. Tam 10 dakikada dava bitti. 10 dakikada verilecek bir karar için bir yıl beklendi. 700 delegenin iradesi yok sayıldı. Adaletin ruhuna El Fatiha" paylaşımını yaptı.



OĞAN'DAN AÇIKLAMA



Sinan Oğan da karar sonrası açıklamalarda bulundu.



Oğan şunları belirtti:



1. Geçtiğimiz yıl yaptığımız kurultay AKP'nin talimatlandırılmış Hakimlerince iptal edildi. Kurultay kararları yok sayıldı.



2. Bu karar göstermiştir ki, Türkiye'de Adalet iktidarın emrindedir. Adalet Hakimlerin vicdanları yerine Hükumetin talimatıyla yapılıyor.



3. Dün FETÖ'nün emrine giren Adalet bugün AKP'nin emrindedir. Bugün en acil konu Adalet'i iktidar ve FETÖ tahakkümden kurtarmaktır.



4. Adalet'i tahakkümden kurtarmadan Türkiye normalleşemeyecek, ülkede demokrasi sağlanamayacaktır.



5. Talimatlandırılmış emir kulu hakimler ve mahkemeler MHP delegesinin özgür iradesinin üstünde değildir, olamaz.



6. MHP'de Ülkücü İrade'yi hakim kılana ve Türkiye'de de Adaleti tesis edene kadar mücadelemiz sürecektir...



Türkiye'de "Adalet" kelimesini görünce artık benim aklıma bir partinin isminin içindeki bir kelime ve komşumuz Adalet teyze geliyor...



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