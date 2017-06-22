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"MHP'nin ele geçirilmesini Devlet Bahçeli engellemiştir!"

MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın, "Gün gibi açıktır ki Devlet Bahçeli, MHP'nin kayyumlar ve korsan kurultaylar marifetiyle FETÖ tarafından ele geçirilmesini engellemiştir." ifadesini kullandı.

"MHP'nin ele geçirilmesini Devlet Bahçeli engellemiştir!"

Yalçın, yaptığı yazılı açıklamada, 19 Haziran 2016'daki "korsan kurultay" girişiminin kanunsuzluğunu ortaya koyan yargı kararının açıklanmasının ardından, medyadaki MHP'ye karşı koyanların öfke ve özlemle harekete geçtiğini  belirtti.

Öteden beri içindeki Devlet Bahçeli husumetini yansıtan subjektif  değerlendirmelerin, bu son gelişmeden sonra yeni bir yöne alındığına işaret eden  Yalçın, "MHP'ye ve onun liderine duydukları nefret ve kini intikam alarak, zarar  vererek yatıştırmaya çalışan birtakım hasta tipler, FETÖ'nün zımni destekçileri  haline gelmişlerdir. Gün gibi açıktır ki Devlet Bahçeli, MHP'nin kayyumlar ve  korsan kurultaylar marifetiyle FETÖ tarafından ele geçirilmesini engellemiştir."  ifadelerini kullandı.

Yalçın, FETÖ'nün, MHP'de aradığını bulamayınca gözünü partinin  tabanına diktiğini vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Bu ihanet şebekesi, şimdi de sözde muhalifleri kullanarak, partileşme  ve milliyetçi-muhafazakar oyları sözde 'hizmet' çatısı altında toplama hesapları  yapmaktadır. Milliyetçi-muhafazakar seçmen, adalet ve hukuk gibi kavramlar  üzerinden avlanmaya çalışılmaktadır. 15 Temmuz ihanet kalkışması öncesinde  FETÖ'cü yargı mensuplarının desteğiyle olağanüstü kurultay için mahkemelerden  karar çıkartanlar; FETÖ'cüler ayıklanınca öksüz ve yetim kalmışlar, durum  aleyhlerine dönmüştür. Bölücü terör örgütü PKK'nın siyasi kanadına kol kanat  gerenlerin ve FETÖ ile dayanışma içine girenlerin kirli iş birliği yollara  serilince yolları aşındırma eylemleri başlatılmıştır. 15 Temmuz kalkışmasında  verilen şehitler ve sonrasındaki 'Yenikapı ruhu' bile bunların mülevves ruhlarını  arıtamamıştır."

"Bozacının şahidi, şıracıdır"

Yalçın, Haziran 2016'da FETÖ destekli mahkeme kararlarına sevinirken,  Twitter'dan "Hukuk ve adalet arayışını", büyük bir olgunlukla göstererek, "Hukuki  haklarımızı almayı başardık" diye yazanların, bugün FETÖ'süz yargıda adalet  tecelli edince, "Adaletin ruhuna el Fatiha" paylaşımında bulunduğunu belirterek,  şöyle devam etti:

"Yargı kimin aleyhinde karar verirse o adaletsizlikten söz etmektedir.  Yargı kimin lehinde karar verirse o adaletin tecellisinden dem vurmaktadır. Bu  müstemleke tipi Türk aydınının en büyük açmazı, en yaman tenakuzlarından biridir.  FETÖ ve PKK; şimdi bu açmazı, bu tenakuzu kullanarak muhalefeti örgütlemektedir.  Muhalefetteki parti ve gruplar bu amaçla yönlendirilmekte, birbirine destek  açıklamaları yapmaları sağlanmaktadır. Bozacının şahidi, şıracıdır. Bunun  arkasından, mağduriyet edebiyatı ve sahte kahramanlık öyküleriyle süslenmiş  siyaset mühendisliği gelecektir. Nitekim medyadaki bildik MHP muarızları,  yaratmaya çalıştıkları sahte kahramanlara gelinlik giydirmek, izdivaç töreni  düzenlemek için çaba göstermektedir."

"MHP, 2019 seçimlerinden de güçlenerek çıkacak"

MHP'nin geçmişte uğursuz temennilere ve gösterişli beddualara muhatap  olduğunu ama hiçbirinin gerçekleşmediğini aktaran Yalçın, şu ifadeleri kullandı:

"MHP; ne siyaset mühendisliklerine ne algı operasyonlarına maruz  kalmış ama hepsini atlatmıştır. Ayrıca il kongrelerinde değiştirildiğinden  yakınılan delegeler; gökten zembille indirilmemiş, başka partilerden ithal  edilmemiştir. MHP'nin yeni delegeleri, doğrudan ülkücü iradenin tecellisiyle  belirlenmiştir. Parti içindeki nifak ve fitne tohumlarını ayıklayarak yoluna emin  adımlarla devam eden MHP, 2018'deki Olağan Kurultayı'nı coşku, sürur ve heyecanla  gerçekleştirecektir.

MHP, 2019 seçimlerinden de güçlenerek çıkacak, muarızlarımız bir kez  daha hüsrana uğrayacaktır. Taban peşinde koşan tabansızlara MHP seçmeni, ökçesini  gösterecektir. MHP'yi bölüp FETÖ'nün karargahı haline getirmeye çabalayan sözde  muhalefeti ülkücü irade zanneden zavallılarsa tarihin ihanet sayfalarında  yerlerini alacaklardır. FETÖ'nün ölü doğacak yeni siyaset çocuğunun cenazesini de  muarızlar güruhu kaldırmak zorunda kalacaktır."


Kaynak: AA
Etiketler; #devlet bahçeli #mhp #fetö #semih yalçın
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