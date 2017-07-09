MHP'de parti içi muhalefete ilişkin ihraç süreci devam ediyor. Son haber Isparta'dan geldi. Isparta İl Disiplin Kurulu aralarında eski milletvekili, il başkanı ve ülkü ocakları başkanı ile meclis üyelerinin yer aldığı 15 isim hakkında kesin ihraç istemiyle soruşma açtı. Isparta İl Başkanı İsa Yalçın, ihraç kararı alınan isimlerin parti programına uymadığını söyledi.

Parti içideki muhalifleri tek tek kapı önüne koyan MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, yeni bir hamle daha yaptı.



MHP'de muhaliflerin ihraç süreci devam ediyor. Son olarak Isparta İl teşkilatında parti üyeleri disipline sevk edildi.



Isparta İl Disiplin Kurulu, aralarında eski milletvekili, il başkanı, ülkü ocakları başkanı, meclis üyeleri ve tanınmış isimlerin yer aldığı 15 isim hakkında kesin ihraç istemiyle soruşma açtı.



Isparta İl Başkanı İsa Yalçın, ihracı istenen kişilerin parti programına uymadığını belirtti.



Partiden uzaklaştırılması istenenlerin isimlerini vermekten kaçınan Yalçın, "Partimizin görüşlerinin aksine çalışmalar yürütmüşlerdir. Bu kişilerle ilgili aynı partide siyaset yapmama kanaati oluşmuştur" diye konuştu.



Talimatı Bahçeli'den aldıklarını söyleyen İl Başkanı Yalçın "Genel başkanımızın bizlere söylediği veciz ifadeler doğrultusunda hareket ettik" dedi.





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