MHP'de Rifat Serdaroğlu'na sert tepki

MHP Genel Başkan Yardımcısı Yalçın, ‘’ Serdaroğlu bizim nezdimizde aşağılık bir bozguncu, sefil bir iş birlikçi, millet düşmanıdır.’’ ifadelerini kullandı.

Semih Yalçın’ın açıklaması şöyle;

R. Serdaroğlu ismiyle maruf bir oyun uşağı genel başkanımıza dil uzatmış. Sen kaç paralık adamsın da MHP Lideri Devlet Bahçeli’ye laf yetiştiriyorsun, ey Rifat Serdaroğlu? Senin halk indinde eskiden kullanılan delikli kuruş on paralık kadar ederin mi kaldı?

Siyaset tarihimizin en silik sayfalarına gömülmüş, mezarı bile olmayan bir politika mevtası olduğun hâlde, bulunduğun berzah âleminde niçin guruldayıp zırıldıyorsun?

Ey Rifat Serdaroğlu! Senin kuru gürültüden ibaret kelamının hacim ve sıkleti, bırakalım bir bombanın hükmünü, cihanda bir zarta kadar etmez! Devlet Bahçeli ve MHP düşmanlığından can ve aman bulacağını mı sanıyorsun tosun Serdaroğlu?

Bilesin ki Bahçeli ve MHP düşmanlığı, Rifat Serdaroğlu gibi cesetleri berzahta sürünen günahkâr ve kirli ruhları cehenneme daha çok yaklaştırmaktan öteye geçemez.

Cehalet, irtica ve yobazlık tortularının; Serdaroğlu gibi gizli Türklük düşmanlarının genetik kodlarını tayin ettiği ve beyinlerini bir ur gibi sardığı görülmektedir.

Bu gibi politika simsarlarının amacı; bir yandan kutsallarımıza saldırırken diğer yandan da Türkiye’de siyaseti yeniden dizayn etmek isteyen uluslararası aktörlere uşaklık edip içerideki hempalarını destekleyerek Cumhur İttifakının müstakbel başarılarının önünü kesmektir.

Serdaroğlu bizim nezdimizde aşağılık bir bozguncu, sefil bir iş birlikçi, millet düşmanıdır. Sadece milletimize değil, başta İslam olmak üzere bizi birleştiren ortak değerlere ve kutsallarımıza zarar veren bu tür tufeyli ve haşerelerin hedeflerine ulaşması mümkün değildir.

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