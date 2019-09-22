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MHP'li Mustafa Aksoy sessizliğini bozdu: İfademi bulmazsanız müfterisiniz

MHP Antalya İl Başkanlığı'ndan istifa eden Mustafa Aksoy istifasına yönelik çıkan haberlere ilişkin, "3 buçuk yıllık il başkanlığı görevim süresince bir satırlık ifademi bulamazsanız müfterisiniz. Ben gördüğüm lüzum üzerine görevimden istifa ettim veya alındım bu kimseyi ilgilendirmez" diye tepki gösterdi

MHP'li Mustafa Aksoy sessizliğini bozdu: İfademi bulmazsanız müfterisiniz

Antalya MHP eski İl başkanı Mustafa Aksoy, sağlık sorunları nedeniyle görevinden istifa ettiğini açıkladı. İstifa sonrası hakkında çıkan haberlere ilişkin sessizliğini bozan Aksoy, kamuoyunda yer alan haberlerin gerçeği yansıtmadığını belirtti.

Aksoy, sosyal medya hesabından yaptığı o açıklamada, “Kamuoyuna duyurulur, hakkımda çıkartılan ‘gözaltında, ifadesi alındı, tutuklandı, silah kaçakçısıydı’ gibi haberleri yapanlar.. 3 buçuk yıllık il başkanlığı görevim süresince bir satırlık ifademi bulamazsanız müfterisiniz. Ben gördüğüm lüzum üzerine görevimden istifa ettim veya alındım bu kimseyi ilgilendirmez. Liderimin emrindeyim, yeni görev alan arkadaşlarımın yanındayım. Türk milliyetçisiyim, ülkücüyüm” ifadelerini kullandı.

Etiketler; #Mustafa Aksoy #mhp
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