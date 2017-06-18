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Millî iktidar çalıştayı yapıldı

Ulusal Strateji Merkezi, Milli iktidar ve çözüm önerileri isimli bir çalıştay düzenledi. İstanbul'daki çalıştayda millî savunma, dış politika ve ekonomi gibi konular masaya yatırıldı.

Millî iktidar çalıştayı yapıldı

Amerikan emperyalizmine karşı savaşan Türkiye'de millî iktidar nasıl kurulacak?. Türkiye'nin yaşadığı sorunların çıkış yolu ne?

Ulusal Strateji Merkezi, Türkiye'de millî iktidar ve çözüm önerileri çalıştayı düzenledi.

İstanbul'da yapılan çalıştayın açılış konuşmasını Vatan Partisi Merkez Karar Kurulu üyesi Ferit İlsever yaptı.

İlsever, Türkiye'de millî bir iktidar seçeneğinin oluşmaya başladığını söyledi.

Ardından kürsüye USMER İstanbul İl sekreteri Bülent Önal çıktı. Önal, bugüne kadar yapılan çalışmalarda çıkan sonuçları aktardı.

Millî savunma, dış politika, eğitim, kültür ve ekonomi konularının ele alındığı çalıştayda katılımcılar da söz aldı.

Haber: Deniz Adalı
Kamera: Bülent Ünal
ulusal.com.tr

Etiketler; #Millî iktidar çalıştayı #vatan partisi #ulusal strateji merkezi
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