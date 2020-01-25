Millet can, onlar 'like' derdinde!

Türkiye, Elazığ'da yaşanan 6.8'lik depremin ardından yaralarını sarmak için kenetlendi. 22 yurtaşımızı kaybettiğimiz felaketin ardından devlet tüm kurumlarıyla seferberlik ilan ederken, Türk halkı da bölgeye yardım için kuyruğa girdi. AFAD, UMKE, İtfaiye görevlileri saatlerdir hiç dinlenmeden görev yapıyorlar.

Milletin acılarını fırsat bilerek devlet düşmanlığını körükleyen bir güruh ise saatlerdir klavye başında. Depremzedelere yardımcı olmak, yakınlarına yol göstermek, devlet görevlilerine güç vermek yerine halkı kışkırtmak, milleti bölmek için çaba sarfeden bu sözde aydınlar, bütün nefretlerini bir çırpıda kusuyorlar.

GÖZLERİ DÖNDÜ!

İçişleri Bakanı'nın yalan haber yayarak insanların hayatlarını tehlikeye atan sosyal medya teröristlerini uyarmasına bile tahammülleri yok. Halbuki, birilerinin "Enkaz altındayım" diyerek kurtarma görevlilerini yanlış yerlere yönlendirdiğini çok iyi biliyorlar. Gözleri dönmüş gibi hareket ediyorlar. Tek dertleri devlete zarar vermek.

SAHTE GÖRÜNTÜLER

Kimileri de sahte görüntüler kullanmaktan çekinmiyor. CHP'li Tuncay Özkan'ın tadilattaki bir hastaneyi paylaşarak yaptığı eleştiriler gibi... Tabi Özkan da yazdığını silmek zorunda kalanlardan...

İşte sosyal medyada tepki çeken diğer paylaşımlar...





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