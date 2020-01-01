Millet İttifakı'nda 'tezkere' çatlağı

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu’nun Libya tezkeresi konusunda muhalefet partilerine yaptığı ziyaretin hemen ardından İyi Parti’den “henüz karar vermedik” açıklaması geldi. Bunun üzerine CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu devreye girdi.

Kılıçdaroğlu, İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener ile SP Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu’nu “ortak tutum” almak amacıyla ziyaret etti. Kılıçdaroğlu’nun önce Karamollaoğlu ile daha sonra da Akşener ile yaptığı görüşmelere Genel Başkan Yardımcısı Ünal Çeviköz ile Grup Başkanvekili Engin Özkoç da katıldı. Yapılan görüşmelerde ağırlıklı olarak Libya tezkeresine ilişkin görüş alışverişinde bulunuldu. Kılıçdaroğlu’nun bu görüşmelerde Millet İttifakı ortaklarından tezkereye hayır oyu verilmesini istediği öğrenildi. Kılıçdaroğlu’nun Türkiye’nin ilk kez “ulusal güvenliği ilgilendirmeyen” bir olayda Libya’ya muharip asker göndereceğini ileri sürdüğü öğrenildi.

İYİ PARTİ İKİYE BÖLÜNDÜ

Libya tezkeresi İyi Parti’yi ikiye böldü. Çavuşoğlu’nun yaptığı ziyaretten sonra bir açıklama yapan İyi Parti Uluslararası İlişkiler Başkanı Ahmet Kemal Erozan, karar vermek için önce tezkerenin gerekçesini okumaları gerektiğini belirterek, “Tavrımızı ona göre belirleyeceğiz” dedi.

İyi Parti Başkanlık Divanı, tezkerenin TBMM’ye gelmesinden sonra bir araya geldi. Tezkere işinin milli bir mesele olduğu belirten ve bu nedenle “evet” denilmesini isteyenlerin de olduğu Divan’da ağırlıklı eğilimin “hayır oyu” kullanılması yönünde çıktığı öğrenildi. İyi Parti’nin kararını, Perşembe günü yapılacak kapalı grup toplantısından sonra netleştirmesi bekleniyor. İyi Parti Sözcüsü Yavuz Ağıralioğlu, katıldığı bir televizyon programında, tezkere işinin bir milli mesele olduğunu, Millet İttifakı ile ilgili olmadığını ifade etmesi dikkat çekti

SP KARŞI DEĞİL

Kılıçdaroğlu, SP Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu ile de bir araya geldi. Edinilen bilgiye göre, görüşmede Kılıçdaroğlu “Libya’da Türk askerinin kanının dökülmesi konusunda endişe duyduklarını” ifade getirerek Türkiye’nin bu ülkedeki savaşa taraf olmaması gerektiğini vurguladı.

SP Genel Başkanı Karamollaoğlu ise daha önce Libya tezkeresi ile ilgili yaptığı değerlendirmede Libya’ya asker gönderilmesine yeşil ışık yakmıştı. Libya ile önemli bir anlaşma yapıldığını belirten Karamollaoğlu’nun o zamanki değerlendirmesi şöyleydi: “Evet Libya ile bir anlaşma yapıldı. Doğru bir anlaşma oldu. Akdeniz’de elimizden gitmekte olan bir parça yeniden yerine oturdu. Şimdi bizden askeri destek istiyorlar. Çok dikkatli olmak lazım. Bütünüyle karşı çıkıyor değilim şahsen.”

Zihni Erdem/ Aydınlık