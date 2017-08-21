TBMM Basın, Yayın ve Halkla İlişkiler Başkanlığı, bazı basın yayın organlarında ve sosyal medya hesaplarında 'Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde Milletvekillerine bayram ikramiyesi olarak 20 bin TL verilmesi kararının kabul edildiği' yönündeki haber ve paylaşımlar üzerine bir açıklama yaptı

TBMM Basın, Yayın ve Halkla İlişkiler Başkanlığı, bazı basın yayın organlarında ve sosyal medya hesaplarında 'Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde Milletvekillerine bayram ikramiyesi olarak 20 bin TL verilmesi kararının kabul edildiği' yönündeki haber ve paylaşımlar üzerine bir açıklama yaptı.



Açıklama şöyle:



Bazı basın yayın organları ve sosyal medya hesaplarında "Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde Milletvekillerine bayram ikramiyesi olarak 20 bin TL verilmesi kararının kabul edildiği" yönündeki haber ve paylaşımlar üzerine açıklama yapma gereği duyulmuştur.



Bilindiği üzere, Türkiye Büyük Millet Meclisi 1 Ekim 2017 tarihine kadar tatil kararı almıştır. Dolayısıyla haberlerde ve paylaşımlarda bahsedildiği üzere milletvekillerine bayram ikramiyesi verilmesi yönünde alınan bir karar bulunmamaktadır.



Böyle bir konunun memurların toplu sözleşme kararı arefesinde gündeme getirilmesi manidardır.



Bu tür asılsız haber ve paylaşımlarla Gazi Meclisimizin ve milletvekillerimizin saygınlığının ve kamu vicdanının zedelenmeye çalışılması basının doğru haber ve etik anlayışıyla bağdaşmamaktadır,



Söz konusu asılsız haber ve paylaşımlara itibar edilmemesini kamuoyunun bilgisine saygıyla sunarız.



ulusal.com.tr