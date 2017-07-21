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Milletvekilliğinin düşürülmesi kararı alındı

Anayasa ve Adalet Karma Komisyonu'nda HDP milletvekili Faysal Sarıyıldız'ın milletvekilliğinin düşürülmesi kararı alındı. Karar, TBMM Genel Kurulunda görüşülecek.

Milletvekilliğinin düşürülmesi kararı alındı

Anayasa ve Adalet Karma Komisyonu'nda HDP milletvekili Faysal Sarıyıldız'ın milletvekilliğinin düşürülmesi kararı alındı. Karar, TBMM Genel Kurulunda görüşülecek.

Etiketler; #faysal sarıyıldız
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