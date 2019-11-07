Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'tan Aksaray açıklaması

Aksaray'da bulunan Merkez Mehmetçik İlkokulu'nda velilerin, okulda eğitim gören otizmli öğrencilerin sınıflarının kapatılmasını talep etti. İddiaya göre, okulun çıkış saatinde bir araya gelen veliler, otizmli çocukları yuhaladı.

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Otizmli çocuklarımız ve ailelerini inciten hadise; ne eğitim sistemimizle ne de toplumsal değerlerimizle örtüşmektedir." dedi.

Selçuk, "Otizmli çocuklarımız ve ailelerini inciten hadise; ne eğitim sistemimizle ne de toplumsal değerlerimizle örtüşmektedir. Engelli çocuklarımıza ve ailelerine yönelik yürüttüğümüz her çalışmada hassasiyet gösterirken; böylesi bir münferit olayın yaşanmış olması kabul edilemez." ifadelerini kullandı.

Selçuk, "Bir tarafta otizmli çocuklarımızla çocuklarını aynı okulda okutmak istemeyen veliler. Bir tarafta, engellilere yönelik toplum hizmetiyle 54 bin aileye destek sağlayan lise öğrencileri. İkisi de bu ülke. Hizamızı çocuklardan almamız gerektiğinin kanıtı..." dedi.

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk ise yaptığı açıklamada, "Aksaray’da bir okulda yaşanan hadise hepimizi derinden üzdü. Çocuklarımızın maruz kaldığı ayrımcılık kabul edilemez. İl müdürlüğümüz ve uzmanlarımız psiko-sosyal destek, rehberlik ve danışmanlık hizmeti vermek için ailelerimiz ve çocuklarımızla görüşüyor." ifadelerini kullandı.

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