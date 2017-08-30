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Milli İstihbarat Teşkilatı’nda ilk somut değişiklik yapıldı

Cumhurbaşkanlığına bağlanan Milli İstihbarat Teşkilatı’nda ilk somut değişiklik yapıldı. Tabeladan “Başbakanlık” ifadesi kaldırıldı.

Milli İstihbarat Teşkilatı’nda ilk somut değişiklik yapıldı

Kanun Hükmünde Kararname ile Cumhurbaşkanlığına bağlanan Milli İstihbarat Teşkilatı Müsteşarlığının giriş kapısındaki yazı değiştirildi. Tabelaya, ”Başbakanlık” ifadesi yerine “Cumhurbaşkanlığı” ifadesi yazıldı.

Olağanüstü Hal kapsamında çıkarılan 694 sayılı KHK ile Cumhurbaşkanlığına bağlanan Milli İstihbarat Teşkilatı Müsteşarlığında böylece ilk somut değişiklik yapılmış oldu.

Yenimahalle’deki merkez binasının girişinde yapılan düzenlemeyle "T.C. Başbakanlık Milli İstihbarat Teşkilatı" yazısı "T.C. Cumhurbaşkanlığı MİT Müsteşarlığı" olarak değiştirildi.

2000 yılının Kasım ayına kadar giriş kapısına herhangi bir yazı yazılmayan MİT'in ana giriş kapısı 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimi sırasında FETÖ/PDY mensupları tarafından hedef alınarak tahrip edilmişti. Zarar gören giriş kapısı onarılmıştı.


ulusal.com.tr
 

Etiketler; #cumhurbaşkanlığı #mit
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