Milli Piyango yılbaşı büyük ikramiyesi ne kadar? Yılbaşı çeyrek bilet yarım bilet ve tam bilet fiyatları ne kadar?

Milli Piyangonun yılbaşı özel çekilişinde büyük ikramiye 80 milyon lira olurken, tam bilet 80, yarım bilet 40, çeyrek bilet 20 liradan satılacak.

Yılbaşı ikramiyesi için bilet satışları başlarken bilet almak için İstanbul Eminönü'ndeki Nimet Abla'da yoğunluk oluşması bekleniyor.