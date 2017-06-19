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Milli Saraylar Koruma Müdürü Murat Özen'e FETÖ tutuklaması!

İstanbul Milli Saraylar Koruma Şube Müdürü Murat Özen darbe gecesi emrindeki polis memurlarına askere direnilmemesi gerektiği yönünde talimat verdiği iddiasıyla tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Milli Saraylar Koruma Müdürü Murat Özen'e FETÖ tutuklaması!

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından 15 Temmuz darbe girişimine ilişkin yürütülen soruşturmalar kapsamında ilginç bir isim de tutuklandı. İstanbul Milli Saraylar Koruma Şube Müdürü Murat Özen emrindeki polislere darbeci askerlere direnmemeleri yönünde talimat verdiği iddiasıyla tutuklanarak cezaevine gönderildi.
 
Polis müdürü Özen'i savcılığa meslektaşlarının şikayet ettiği öğrenildi. Özen'in emrindeki polislere Whatsapp grubundan "Eğer asker gelirse ben konuşurum, çatışmaya girilmeyecek. Gerekirse silahları veririz. Yoksa buraya askerleri yığarlar" talimatı verdiği belirtildi.
 
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın tanık olarak dinlediği polisler de mesajı doğrulayınca tutuklamaya sevk edilen emniyet müdürü 'kuvvetli suç şüphesi bulunduğu' gerekçesiyle tutuklandı. Aynı dosya kapsamında Yalçın Zenginoğlu isimli birde komiser yardımcı tutuklandı.
 
Dinlenen tanık beyanlarına göre Zenginoğlu'nun kendilerine destek için gönderilen Özel Harekat memurlarına "Şube Müdürümüz'ün talimatı var. Askerler gelirse silahları teslim edeceğiz. İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nün talimatı bizi bağlamaz" dediği belirlendi. İki şüpheli de işlemleri ardından cezaevine gönderildi./Vatan

Etiketler; #Milli Saraylar Koruma Müdürü #Murat Özen #istanbul #Milli Saraylar Koruma Şube Müdürü #Polis memurları #fetö #15 temmuz
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