Milli Savunma Bakanı Canikli, "FETÖ'nü dünyada ilk tanıyıp ilk tepkiyi koyan ve bu topraklarda onun faaliyetine izin vermeyen ülke Özbekistan. Bu yönüyle de bir kez daha bu ileri görüşlülüğü tebrik ediyoruz" dedi.

Milli Savunma Bakanı Nurettin Canikli, Türkiye ve Özbekistan arasındaki ilişkilerin geliştirilmesine yönelik siyasi kararlılıklarının tam olduğunu belirtti.



Canikli, resmi ziyaret kapsamında geldiği Özbekistan'da, Savunma Bakanlığını ziyaret etti.



Özbekistan Savunma Bakanı Korgeneral Kabul Raimoviç Berdiyev tarafından Bakanlık girişinde karşılanan Canikli için askeri tören düzenlendi. İki ülkenin milli marşlarının çalınmasının ardından Canikli, tören kıtasını selamladı.



Törenin ardından geçilen ikili ve heyetlerarası görüşmenin başında konuşan Canikli, kendine ve heyetine gösterilen misafirperverlikten dolayı teşekkür etti.



Bakan Canikli, 21 yılın ardından ata yurdu topraklara gelmekten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, "Bu topraklara geldiğimizde bizi ayrı bir heyecan, aynı zamanda bir hüzün sarıyor. Geçmişimizi, tarihimizi, atalarımızın bu topraklarda yaşadığı günleri hatırlıyor ve bundan çok büyük mutluluk duyuyoruz." diye konuştu.



Bakanlık görevine atandıktan sonraki ilk şahsi resmi ziyaretini Özbekistan'a yaptığını vurgulayan Bakan Canikli, şunları söyledi:



"Bütün Türk halkı, 7'den 70 herkes Özbekistan'ı gerçekten kardeş, dost bir ülke ve halk olarak görüyor ve seviyor. Belki mesafeler uzadı ama gönülden gönüle olan sevgi bağı hiçbir zaman azalmadı. Hangi Türk ile konuşursanız konuşun, bir Özbek'i kendisinin bir parçası olarak görür. Bizim doğal, tarihi, kültürel yakınlığımızı, inanç birlikteliğimizi diğer somut alanlara da taşımamız gerekiyor. Ticaretten, dış ilişkiden, savunmaya kadar aynı yakınlığı taşımamız, aktarmamız gerekiyor. Özbekistan ile ilişkilere ticari veya pazar mantığıyla yaklaşmıyor, kardeşlik, eşitlik ve ortaklık temelleri üzerine kuruyoruz. Karşılıklı imkan ve güçlerimizin birleştirilmesi, birbirimize karşılıklı destek olunması temelleri üzerine kuruyoruz."



Özbekistan'ı tarihin medeniyetin güçlü olduğu bir ülke olarak nitelendiren Canikli, ülkenin son yıllarda ortaya koyduğu gelişmenin takdire şayan olduğunu ifade etti.



Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Semerkant ziyaretinin ardından iki ülke ilişkilerinin yeni bir ivme kazandığını belirten Bakan Canikli, "İlişkilerin geliştirilmesi konusundaki siyasi kararlılığımız tamdır." dedi.



Canikli, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) geçen sene hain darbe girişiminde bulunduğunu hatırlatarak, "Terör örgütünü dünyada ilk tanıyıp ilk tepkiyi koyan ve bu topraklarda onun faaliyetine izin vermeyen ülke Özbekistan. Bu yönüyle de bir kez daha bu ileri görüşlülüğü tebrik ediyoruz." diye konuştu.



Özbekistan Savunma Bakanı Korgeneral Berdiyev



Özbekistan Savunma Bakanı Korgeneral Kabul Raimoviç Berdiyev ise Canikli ve beraberindeki heyeti ülkesinde ağırlamaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi.



Yeni görevinden dolayı Canikli'yi tebrik eden Berdiyev, Türkiye ve Özbekistan arasında ilişkilerin günden güne iyiye gittiğini belirtti.



Özbekistan'ın bağımsızlığını tanıyan ilk ülkenin Türkiye olduğuna dikkat çeken Berdiyev, Özbekistan'ın dış ticaretinde Türkiye'nin beşinci sırada yer aldığını söyledi.



Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Semerkant ziyaretinin, iki ülke ilişkilerinin geliştirilmesi açısından önemine işaret eden Berdiyev, iki ülke savunma bakanlıkları arasında iş birliği yapılacak çok konunun olduğunu, bunları hayata geçirmek için çok çalışmak gerektiğini kaydetti.



Görüşmelerin ardından Bakan Canikli ve Berdiyev tarafından Türkiye ve Özbekistan arasında askeri eğitim-öğretim alanında iş birliği protokolü imzalandı.