Milli Savunma Bakanı Nurettin Canikli, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar'ı ziyaret etti.

Milli Savunma Bakanı Nurettin Canikli, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar'ı ziyaret etti.



Genelkurmay Başkanlığının internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, Milli Savunma Bakanı Canikli, Orgeneral Akar'ı Genelkurmay Karargahı'nda ziyaret etti.



Canikli, ziyaretin ardından Genelkurmay Özel Defteri'ni imzaladı.