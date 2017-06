Milli Savunma Bakanı, Ankara'ya dün ulaşan mektubu olumlu bir adım olarak gördüklerini belirtti. Bakan Işık, terörle mücadele sürerken bedelli askerliğin konuşulmasının doğru olmadığını söyledi.

Milli Savunma Bakanı Fikri Işık, NTV canlı yayınında gündeme ilişkin soruları yanıtladı.



Işık'a ilk olarak program öncesi Manisa'daki asker zehirlenmeleri olayına ilişkin yaptığı "Sabotaj dahil her ihtimal araştırılıyor" açıklaması soruldu.



"Her ihtimali araştırmak bizim görevimiz" diyen Işık, "Böyle bir olay asla ve asla tekrarlanmamalı. Olayı sadece gıda zehirlenmesine yorarsak olayı gözardı etmiş olabiliriz. Bu noktada her ihtimali araştırıyoruz. Gıda zehirlenmesi, çevresel faktörler... Sağlık Bakanlığı 12 kişilik bir heyet gönderdi. Biz 4 kişilik bir heyet gönderdik, olayı bütün yönlerden araştırıyoruz. EDOK da bölgedeki ekibiyle araştırmalarda bulunuyor" ifadelerini kullandı.



Işık, sabotaj ihtimali açıklamasıyla FETÖ'yü kast edip etmediğine yönelik soruyu ise şöyle yanıtladı:



"Sabotaj değil de her türlü ihtimal... Kasıt olabilir, ihmal olabilir. Oradaki görevlinin yapmış olduğu bir şey olabilir. Olay bütün yönleriyle araştırılıyor. Çıkan sonuç neticesinde hangi önlemleri almamız gerektiği ortaya çıkacak. Sadece gıda zehirlenmesi deyip de diğer ihtimalleri araştırmamak yanlış olur."



Kışlada 20 yıldır kuyu suyu kullanıldığını söyleyen Bakan Işık, "Şu andaki ilk veriler sudan olmadığı yönünde. Zamanında bir komutan en çok tasarruf yapan birliği ödüllendireceğini söylemiş bu nedenle kışlada kuyu suyuna geçilmiş. Bu doğru mu, hemen şebeke suyuna geçilmeli mi bunları çalışıyoruz" ifadelerini kullandı.



LAĞIM KOKUSU İDDİASI



Işık, kışlada görevli aşçılardan birinin suların lağım koktuğuna yönelik iddiasına da değindi. Olayla ilgili iddiaların incelendiğini dile getiren Işık, "Şu anda ilk gelen veriler su noktasında bir şüphe gözükmüyor ama kesin rapor bayramdan sonra. Bütün ihtimaller araştırılmalı. 20 yıldır kuyu suyu kullanılıyor. Bunu oluşturduğu bir handikap var mı yok mu buna çalışıyoruz. 23 Nisan'daki olayın nedeni salmonella bakterisi ama 17'sinde meydana gelen ve 617 askerimizin hastaneye kaldırılmasına yönelik son olayın nedenine ilişkin Sağlık Bakanlığı raporu henüz çıkmadı" değerlendirmesini yaptı.



GIDA TEDARİĞİNDE YENİ UYGULAMA



Bakan Işık, askere gıda tedariği konusunda başlattıkları yeni bir uygulamadan da bahsetti. Pilot uygulamayı Fırat Kalkanı harekatında yaptıklarını belirten Işık, "İnanın çok kaliteli marka ürünleri kullandık. Şimdi bu yöntemi bütün askeri gıda alımlarına uygulayacağız" ifadelerini kullandı.



"KÖRFEZ ÜLKELERİNİN TALEBİ BİZİ ÜZDÜ"



Bazı körfez ülkelerinin yaptırım uyguladığı Katar'dan talepleri arasında ülkedeki Türk askeri üssünün kapatılması da yer aldı. Bakan Işık'a programda bu konu da soruldu.



Bölgede yeterince sorun olduğunu kaydeden Işık, şunları söyledi:



"Suriye, Irak, terör DAEŞ, başka terör örgütleri. Bu kadar ağır sorunlarla uğraşılırken böyle bir krizin çıkması bizi üzüyor. Bu ülkeler arasındaki sorunların bir ambargoya dönüşmeden çözülmesi bizim en önemli isteğimiz. Bir sorun varsa masada oturulup çözülsün. Bu talebi henüz resmi olarak görmedim ama varsa bu ikili ilişkilere müdahale anlamı taşıyabilir. Bu biraz da ülkeler arasındaki güç ilişkisinin tezahürü olabilir. Şunu ifade ederim ki Katar'daki Türk üssü Katar askerinin eğitimi, Katar'ın ve bölgenin güvenliği içindir. Kimse bundan rahatsız olmamalı. Bu anlaşmanın yeniden masaya getirilmesi gibi bir düşünce yok."



Bakan Işık'ın Suriye'deki gelişmelere yönelik değerlendirmeleri de oldu. ABD Savunma Bakanı'nın YPG mektubuna değinen Işık, şunları söyledi:



"ABD'nin Türkiye'nin hassasiyetlerini dikkate aldığını göstermesi açısından önemli bir mektup. Bu bakımdan önemsiyoruz. Başlangıçta tavırları farklıydı. Türkiye'nin endişelerini dikkate almaya başladılar. Bu bakımdan olumlu bir mektup. Bu noktada kendisini yazılı olarak taahhüd altına almasını önemli buluyoruz. Mektubun gereğinin yerine getirilip getirilmediğini sahada göreceğiz. ABD daha önceden Münbiç'te verdiği sözü tutmadı. Bu bizim açımızdan yazılı bir taahhüddür. Mektubu olumlu bir adım olarak görüyorum ama uygulamanın esas olduğunu düşünüyorum.



ABD bu işi yapmak isterse büyük oranda başarılı olur. ABD dağıttığı silahları toplamak isterse bunu yapabilir. Ama bizi oyalarsa bu iyi niyetle olaya yaklaşım anlamına gelmez. Eğer ABD ben bu silahları Rakka operasyonu ile işim bittikten sonra toplayacağım diyorsa bu işin takipçisi olacağız. . Basına yansıyan ile bize gelen mektuptaki bilgiler tam örtüşmüyor. ABD Savunma Bakanı ile çarşamba günü görüşmemiz olacak. Görüşmede basına yansıyanlarla bize gelen mektubu karşılaştıracağız. Basına yansıyan adetlerle bize gelenler arasında tutarsızlık var. PYD'ye verilen silahların toplanmasına yönelik birlikte bir mekanizma oluşturabilir miyiz buna da bakacağız."



Işık'ın açıklamalarından öne çıkan diğer başlıklar şöyle:



"Suriye konusu gittikçe zorlaşan bir konu. ABD ve Rusya'nın da karşı karşıya geldiği bir alan oldu. Sürdürülebilir bir durum değil. Buradaki çatışmasızlık bölgeleri ateşkese dönmeli. Yeni ABD yönetimi Obama yönetimine göre soruna daha ciddi eğiliyor. Bunun daha büyük çatışmalara sebep olmadan kalıcı barışa evrilmeli. 5 bölgede çatışmasızlığın temini için garantör ülkelerin askerlerinin konuşlandırılması var. Bizim askerlerimiz Rusya ve İran ile çalışmasını sürdürüyor. Nerede Türk askeri olacak, kaç asker olacak, kiminle çalışacak? Bunların hepsi askerlerimizin çalıştığı konular.



Türkiye PYD'nin şımarık çocuk olmasına müsaade etmeyecek. PYD ve YPG'nin Türkiye'ye yönelik bir hareketi anında cevaplandırılacak. Bunu ABD dahil herkese söyledik. Terör örgütünün Türkiye'ye yönelik bir hasmane tavrının en sert şekilde cezalandırılacağının bilinmesi gerekiyor. Rakka operasyonundan sonra oluşacak tehditler şimdiden değerlendiriliyor. Sınırın tamamen kontrol altına alınacağı bir uygulamayı hayata geçireceğiz. Terör tehdidi nereden gelirse Türkiye'nin oraya müdahale hakkı vardır. Gerektiğinde sınır ötesinde terör kaynaklarını imha etmek Türkiye'nin hakkıdır."



